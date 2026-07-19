Μουντιάλ 2026: Καθυστέρησε έξι λεπτά η σέντρα του μεγάλου τελικού
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Μουντιάλ 2026: Καθυστέρησε έξι λεπτά η σέντρα του μεγάλου τελικού

Το σόου για την τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη του Ισπανία - Αργεντινή, ανησυχία για το τι θα γίνει με αυτό του ημιχρόνου

Μουντιάλ 2026: Καθυστέρησε έξι λεπτά η σέντρα του μεγάλου τελικού
Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή δεν άρχισε στην ώρα του. 

Η σέντρα έγινε με σημαντική καθυστέρηση για αυτό το επίπεδο. Της τάξης των έξι λεπτών μάλιστα.

Το σόου για την τελετή λήξης του Μουντιάλ προκάλεσε αυτήν την καθυστέρηση, που αν μη τι άλλο δεν είναι κάτι συνηθισμένο για τόσο μεγάλο event. 

Μετά το σόου ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και φυσικά οι χειραψίες ανάμεσα στις αποστολές των δύο ομάδων και τους διαιτητές. 

Όλο αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει και την εύκολη ανησυχία για το τι πρόκειται να γίνει στο ημίχρονο. Είναι γνωστό πως στην ανάπαυλα έχουν προγραμματιστεί εμφανίσεις μεταξύ άλλων της Τζένιφερ Λόπεζ, των BTS και του Τζάστιν Μπίμπερ. 

Αν δηλαδή και αυτό το σόου καθυστερήσει και την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του τελικού.

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