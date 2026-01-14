Νίκολιτς: Στενάχωρος ο αποκλεισμός, να φτιάξουμε το μομέντουμ κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ έμεινε νοκ άουτ στο Κύπελλο Ελλάδας γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ και ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι ήταν σαφής. Τόνισε πως βλέπει έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας στην ομάδα του, η οποία επαναπαύτηκε μετά το νικηφόρο σερί πριν τα Χριστούγεννα και στάθηκε στη μεγάλη ευφορία που υπήρχε και στον ενθουσιασμό που επηρέασε αρκετούς καθώς κάποιοι, όπως πρόσθεσε, μιλούσαν ακόμα και για τελικό στο Conference League, αλλά και για τρεμπλ.

Ο Νίκολιτς επανέλαβε πως αυτός ευθύνεται για τον αποκλεισμό, ο οποίος είναι πολύ στενάχωρος για τον ίδιο, προσθέτοντας πως οι καλύτεροι παίκτες δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, η ΑΕΚ έχει μπροστά της την ευκαιρία να αντιδράσει σε ένα μεγάλο παιχνίδι όπως το ντέρμπι που έρχεται με τον Παναθηναϊκό. Όσο για την απόκτηση ενός χαφ ανέφερε πως αυτή η ανάγκη για μεταγραφή ενός τέτοιου παίκτη παραμένει ως ανάγκη.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

«Είναι πολύ στενάχωρο ο αποκλεισμός. Δεν ήμασταν έτοιμοι για ένα νοκ άουτ παιχνίδι. Παρότι η στατιστική ήταν με το μέρος μας, είχαμε παντελή έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και χαμένες ευκαιρίες. Στα δύο τελευταία παιχνίδια μόνο ένα γκολ και αυτό τυχερό. Δυστυχώς η ομάδα μετά τη διακοπή έχει βρεθεί στη θέση που ήταν πριν τρεις μήνες. Δεν έχει συγκέντρωση, αποφασιστικότητα. Δεν βρισκόμαστε στην καλύτερη φόρμα μας. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό για τη νοοτροπία και για το μαχητικό πνεύμα μας αλλά στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πρέπει να χάνεις ποτέ τον στόχο από μπροστά σου. Είναι μια δύσκολη βραδιά, λυπάμαι πολύ. Εγώ ευθύνομαι και πρέπει να βρούμε τις λύσεις για να επιστρέψουμε στην απόδοση που είχαμε πριν. Έχουμε τώρα ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχουμε δύο στόχους ανοικτούς και σε αυτούς πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας που σε εργάσιμη μέρα ήρθαν για να μας στηρίξουν και το έκαναν με θερμό τρόπο όπως πάντα. Λυπάμαι για αυτούς που δεν τους ανταμείψαμε».

Για το αν η ομάδα του επαναπαύτηκε από το σερί των νικών πριν τα Χριστούγεννα: «Φυσικά. Θυμάστε ότι πριν τη διακοπή ήμασταν πρώτοι στο πρωτάθλημα, μέσα και τους τρεις στόχους και σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι υπήρχε μια διάχυτη ευφορία σε όλους. Είχα καταστήσει σαφές ότι αυτό θα έπρεπε να μας φοβίζει. Υπήρχε διάχυτος ενθουσιασμός και κάποιοι μιλούσαν για τελικό στο Conference League και ότι θα κάναμε τρεμπλ. Πρέπει πάντα να πηγαίνουμε ματς με ματς. Εγώ ευθύνομαι, αλλά είναι δύσκολο να καταστείλεις αυτή την ευφορία στα Βαλκάνια όπου κερδίζει έδαφος ο ενθουσιασμός. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουν πέσει κάπως οι άμυνές μας. Εγώ δεν παρασύρομαι ποτέ ούτε από τον ενθουσιασμό ούτε από την πίεση. Προσπαθώ να κάνω το ίδιο και με τους ανθρώπους γύρω μου. Είμαστε σε μια περιοχή όμως με μεγάλο ενθουσιασμό και αυτό το πληρώσαμε. Εσωτερικά δεν βλέπω ζητήματα στον τρόπο παιχνιδιού. Βλέπω έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας. Δεν παίζουμε το ίδιο με τους τελευταίους μήνες και οι καλύτεροι παίκτες μας δεν είναι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη κατάσταση. Παρόλο που μισώ την ήττα κα».

Για το αν περίμενε να επηρεαστεί τόσο πολύ η ΑΕΚ από τη διακοπή και το τι θέλει να βελτιώσει για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν το περίμενα, αλλά το φοβόμουν, όχι σαν φόβο, αλλά πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί. Το είχα καταστήσει σαφές στο τελευταίο ματς πριν τις γιορτές με τον ΟΦΗ. Όλοι ήμασταν κουρασμένοι, αλλά θεωρούσα πως θα ήταν καλύτερο για την ομάδα να συνεχίσει να παίζει. Όταν έχεις σερί χτίζεις αυτοπεποίθηση και θέλεις να συνεχίσεις να παίζεις. Τώρα έχουμε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι καλό γιατί ένα τέτοιο μεγάλο ματς μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσεις το μομέντουμ. Οι μεγάλες ομάδες τρέφονται από τέτοια ματς όταν καταφέρουν να αντιδράσουν, δείχνοντας αποφασιστικότητα. Έχουμε πλέον δύο διοργανώσεις που είμαστε ζωντανοί και θα κάνουμε τα πάντα αρχής γενομένης από την Κυριακή».

Για το αν θεωρεί πως είναι επιτακτική η προσθήκη του αμυντικού χαφ μετά και τη σημερινή εμφάνιση: «Είχα πει ότι ο ΟΦΗ ήταν σε φόρμα και με το σύστημα του 3-4-3 μπορεί να δημιουργεί ζημιές. Εκτός από τα πρώτα πέντε λεπτά δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Δεχθήκαμε ένα γκολ σε στιγμή που οι ακραίοι μπακ ήταν ψηλά και προσπαθούσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο. Είναι γνωστό ότι χρειαζόμαστε έναν παίκτη στον άξονα δυνατό αμυντικά που να ανακτά μπάλες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για το σημερινό. Πάντα υπάρχει αυτή η ανάγκη».