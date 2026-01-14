Νίκολιτς μετά τον αποκλεισμό-σοκ της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ: «Ίσως είμαστε ακόμη σε κλίμα διακοπών»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Κύπελλο
Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο για έλλειψη ρυθμού από την ομάδα του μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ και τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου (0-1).
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Δεν είχαμε καλό ρυθμό. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα για μας, είμαστε εκτός μιας διοργάνωσης. Ίσως να το αξίζαμε. Είναι δική μου ευθύνη πρώτα, αλλά ίσως οι παίκτες να είναι ακόμη σε κλίμα διακοπών.
Είμαστε διαφορετική ομάδα, δεν είχαμε σωστά πατήματα και χάναμε ευκαιρίες. Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι απλά. Πριν όταν κάναμε τα πράγματα σωστά, είχαμε και τη βοήθεια της μπάλας.
Τώρα η μπάλα μάς τιμωρεί. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να έχουμε την απόδοση που είχαμε πριν τη διακοπή.
Είμαστε εκτός Κυπέλλου και έχουμε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου πρέπει να επιλέξουμε παίκτες έτοιμους να παλέψουν», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.
