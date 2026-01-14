Έφτασε Αθήνα ο Φίζελ για την ΑΕΚ και ετοιμάζεται για ντεμπούτο με την Καρδίτσα
Έφτασε Αθήνα ο Φίζελ για την ΑΕΚ και ετοιμάζεται για ντεμπούτο με την Καρδίτσα

Τη φετινή σεζόν μέτρησε 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ στο Basketball Champions League με τη Νίμπουρκ

Έφτασε Αθήνα ο Φίζελ για την ΑΕΚ και ετοιμάζεται για ντεμπούτο με την Καρδίτσα
Mόνο τα τυπικά απέμεναν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κισόν Φίζελ στην ΑΕΚ, με τον 27χρονο ψηλό να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα.

Η Ένωση ανέβασε αρχικά ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει πως «κάθε ομάδα χρειάζεται το σωστό κλειδί και εμείς βρήκαμε το κατάλληλο», με το κλειδί να είναι λογοπαίγνιο από το μικρό όνομα του Φίζελ (key - Keyshawn).

Και λίγο μετά ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ (2,08 μ.) έως το 2027. Ο Φίζελ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της φετινής σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο παίκτης έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφού προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος. Εκεί τον περίμενε εκ μέρους της Βασίλισσας, o Team Manager, Ηλίας Κέκος.



Πλέον τίθεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, αντικαθιστώντας τον Κρις Σίλβα, ο οποίος αποχώρησε για τη Φενέρμπαχτσε. Τη φετινή σεζόν μέτρησε 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ στο Basketball Champions League με τη Νίμπουρκ.

