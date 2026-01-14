Παίκτης της ΑΕΚ έως το 2027 ο Αμερικανός σέντερ ΚιΣον Φίζελ
Παίκτης της ΑΕΚ έως το 2027 ο Αμερικανός σέντερ ΚιΣον Φίζελ

Ο 27χρονος  τίθεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, αντικαθιστώντας τον Κρις Σίλβα, ο οποίος αποχώρησε για τη Φενέρμπαχτσε

Η ΑΕΚ ενίσχυσε τη ρακέτα της με την προσθήκη του ΚιΣόν Φίζελ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ (2,08 μ.) έως το 2027. Ο Φίζελ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της φετινής σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πλέον τίθεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, αντικαθιστώντας τον Κρις Σίλβα, ο οποίος αποχώρησε για τη Φενέρμπαχτσε. Τη φετινή σεζόν μέτρησε 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ στο Basketball Champions League με τη Νίμπουρκ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον ΚιΣόν Φίζελ (KeyShawn Feazell, 27 χρ., 2μ08).

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027, ήτοι έως το τέλος της τρεχούσης περιόδου και με «οψιόν» ανανέωσης για την επόμενη περίοδο.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο ΚιΣόν Φίζελ γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1998 στο Χάτισμπουργκ (Μισισιπή) των ΗΠΑ και αποφοίτησε το 2022 από το Πανεπιστήμιο Creighton.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τη φανέλα της φινλανδικής Salon Vilpas, έχοντας κατά μ.ό. 16.7 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Μετά από ένα σύντομο (3 ματς) πέρασμα από τη Δομινικανή Δημοκρατία και συγκεκριμένα τους Marineros de Puerto Plata, ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε στη Βολουντάρι, με την οποία είχε κατά μ.ό. 11.1 πόντους και 6.2 ριμπάουντ στο Πρωτάθλημα Ρουμανίας.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάμπεργκ, όπου σε 27 αναμετρήσεις στη BBL, είχε 10.1 πόντους και 5.2 ριμπάουντ.

Εφέτος έχει 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής στο BCL, ενώ στο Πρωτάθλημα Τσεχίας έχει 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

ΚιΣόν, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα».


