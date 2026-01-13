Ολυμπιακός: Το μήνυμα επιστροφής του Μόντε Μόρις και το βίντεο με την μπότα στο πόδι του
SPORTS
Μόντε Μόρις Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Το μήνυμα επιστροφής του Μόντε Μόρις και το βίντεο με την μπότα στο πόδι του

Ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου και θα μείνει ένα μήνα εκτός δράσης

Ολυμπιακός: Το μήνυμα επιστροφής του Μόντε Μόρις και το βίντεο με την μπότα στο πόδι του
«Επιστρέφω σύντομα» έγραψε ο Μόντε Μόρις στα social media λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague. 

Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για 4 εβδομάδες.


Ο Μόντε Μόρις ανέβασε και βίντεο από το σπίτι του έχοντας βάλει την ειδική μπότα στο πόδι του και δήλωσε αισιόδοξος για την επιστροφή του. 

Το στόρι του τραυματία Μόντε Μόρις από τον καναπέ του σπιτιού του
Κλείσιμο

 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης