Ολυμπιακός: Το μήνυμα επιστροφής του Μόντε Μόρις και το βίντεο με την μπότα στο πόδι του
Ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου και θα μείνει ένα μήνα εκτός δράσης
«Επιστρέφω σύντομα» έγραψε ο Μόντε Μόρις στα social media λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague.
Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για 4 εβδομάδες.
Ο Μόντε Μόρις ανέβασε και βίντεο από το σπίτι του έχοντας βάλει την ειδική μπότα στο πόδι του και δήλωσε αισιόδοξος για την επιστροφή του.
