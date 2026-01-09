Ολυμπιακός: Άτυχος ο Μόρις, γύρισε τον αστράγαλό του στο ματς με τη Μπάγερν και αποχώρησε υποβασταζόμενος, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Αμερικανός τραυματίστηκε μόνος του στα 5:49 πριν το τέλος της αναμέτρησης με τη Μπάγερν και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια - Για βαρύ διάστρεμμα έκανε λόγο ο Μπαρτζώκας