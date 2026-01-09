Ολυμπιακός: Άτυχος ο Μόρις, γύρισε τον αστράγαλό του στο ματς με τη Μπάγερν και αποχώρησε υποβασταζόμενος, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αμερικανός τραυματίστηκε μόνος του στα 5:49 πριν το τέλος της αναμέτρησης με τη Μπάγερν και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια - Για βαρύ διάστρεμμα έκανε λόγο ο Μπαρτζώκας

Άτυχος στάθηκε ο Μόντε Μόρις στον αγώνα με τη Μπάγερν για τη Euroleague αφού στα 5:49 πριν το τέλος της αναμέτρησης και ενώ ο Ολυμπιακός προηγούνταν με 10 πόντους, ο Αμερικανός παραπάτησε στην προσπάθειά του να κάνει ντράιβ. 

Ο Μόρις πάνω στην προσπάθειά του, πάτησε άσχημα και έδειχνε να πονάει αρκετά, γυρίζοντας τον αστράγαλό του. 

Δείτε ΕΔΩ την στιγμή του τραυματισμού 

Οι γιατροί πήγαν από πάνω του, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια υποβασταζόμενος.

Σε 10’30” που πρόλαβε να αγωνιστεί -φορτώθηκε νωρίς με δύο φάουλ και έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο- ο Μόρις είχε 1 πόντο (0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 1/3 βολές) και 1 ριμπάουντ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε μετά το ματς για τον τραυματισμό και τόνισε ότι φαίνεται να είναι βαρύ διάστρεμμα και ότι ο Αμερικανός θα κάνει άμεσα μαγνητική.


