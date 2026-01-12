Μαξίμ Ναούμοφ: Προκρίθηκε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα χρόνο μετά την απώλεια των γονιών του σε αεροπορικό δυστύχημα

Οι Βαντίμ Ναούμοφ, Ευγένια Σισκόβα, παγκόσμιοι πρωταθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ το 1994, σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο του 2025, όταν αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την Ουάσινγκτον







…όταν παρέλαβε το τζάκετ της Εθνικής ομάδας έσφιξε τα χέρια του στο στήθος του σα να κρατά τους γονείς του αγκαλιά και σήκωσε το βλέμμα του ψηλά για να τους το αφιερώσει..







Το όνειρο του Ναούμοφ να φορέσει τα χρώματα της Team USA ήταν ένα από τα τελευταία πράγματα για τα οποία είχε μιλήσει με τους γονείς του πριν εκείνοι σκοτωθούν.



«Τα καταφέραμε», είπε ο Ναούμοφ όταν ρωτήθηκε τι θα του έλεγαν οι γονείς του αν τον έβλεπαν.







«Κάθε μέρα, μιλούσαμε με τους γονείς μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμαινε τόσα πολλά για την οικογένεια μου και ήταν αυτό που σκεφτόμουν από μικρό παιδί. Ειλικρινά δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει για μένα», πρόσθεσε ο Μαξ και στάθηκε στη συμπαράσταση που έχει δεχθεί: «Είναι απίστευτο... Έχω διαβάσει τα πάντα και τους ευχαριστώ. Αν με έβλεπαν οι γονείς μου είμαι σίγουρος ότι θα μου έλεγαν ότι είναι περήφανοι, όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει, αλλά μόλις τώρα άρχισε».



