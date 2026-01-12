Μαξίμ Ναούμοφ: Προκρίθηκε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα χρόνο μετά την απώλεια των γονιών του σε αεροπορικό δυστύχημα
Οι Βαντίμ Ναούμοφ, Ευγένια Σισκόβα, παγκόσμιοι πρωταθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ το 1994, σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο του 2025, όταν αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την Ουάσινγκτον
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και οι Βαντίμ Ναούμοφ και Ευγένια Σισκόβα, παγκόσμιοι πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ το μακρινό 1994, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το 1998 και ήταν πλέον προπονητές.
A passenger plane and helicopter have collided in the skies above Washington DC.— Sky News (@SkyNews) January 30, 2025
A web camera shot from the Kennedy Center showed a flash of light mid-air across the Potomac River around 8.47pm local time.https://t.co/giM6v2ky4J pic.twitter.com/LNGGlWLSIF
Οι δύο τους είχαν ταξιδέψει στη Γουϊτσιτά προκειμένου να παρακολουθήσουν το αμερικανικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ, στο οποίο μετείχε και ο γιος τους Μαξίμ, αλλά έμειναν τρεις ημέρες ακόμη προκειμένου να είναι με τους νεαρούς αθλητές τους που συμμετείχαν σε προπονητικό καμπ.
Ναούμοφ και Σισκόβα ήταν να αναχωρήσουν αργότερα, ωστόσο προέκυψαν κενές θέσεις στη μοιραία πτήση και η Σισκόβα ενημέρωσε τον γιο της για να τους παραλάβει από το αεροδρόμιο.
Αυτή ήταν και η τελευταία τους συνομιλία με τον 24χρονο σήμερα Μαξίμ, έναν χρόνο μετά την οικογενειακή τραγωδία, να συγκλονίζει και πάλι.
Έχοντας ξεπεράσει το σοκ της απώλειας των γονιών του, λίγο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από το δυστύχημα, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα καλλιτεχνικού πατινάζ των ΗΠΑ και θα αγωνιστεί στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου σε Μιλάνο και Κορτίνα στην Ιταλία.
Ο Μαξ, κατάφερε να βρεθεί μέσα στην πρώτη τριάδα του αμερικανικού πρωταθλήματος, με την εικόνα του να κρατά μια φωτογραφία των γονιών του περιμένοντας τη βαθμολογία των κριτών να κάνει τους πάντες να λυγίζουν...
TRUE STRENGTH. 💪— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) January 11, 2026
Maxim Naumov's powerful 163.44 free skate locks in the FIRST U.S. Figure Skating Championships podium of his senior career. pic.twitter.com/kpyK49WEeo
January 11, 2026
Making mom and dad proud ❤️— Team USA (@TeamUSA) January 9, 2026
Nearly a year after his parents passed on Flight 5342, Maxim Naumov skated in their honor at the U.S. Championships.#MTUSA pic.twitter.com/AV31r2fVNU
Maxim Naumov experienced the immeasurable loss of both parents in a plane crash that devastated the US Skating Community. One year later, he takes the lead at the U.S. Figure Skating Championships with a favorite photograph in-hand. pic.twitter.com/pxv47AwrXr— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) January 9, 2026
…όταν παρέλαβε το τζάκετ της Εθνικής ομάδας έσφιξε τα χέρια του στο στήθος του σα να κρατά τους γονείς του αγκαλιά και σήκωσε το βλέμμα του ψηλά για να τους το αφιερώσει..
Maxim Naumov has been a source of hope, inspiration, and strength for the U.S. Figure Skating community. Now he's headed to the #WinterOlympics.— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) January 11, 2026
🎶 "That's On Me" by Mac Miller pic.twitter.com/jHd3g19mI6
Το όνειρο του Ναούμοφ να φορέσει τα χρώματα της Team USA ήταν ένα από τα τελευταία πράγματα για τα οποία είχε μιλήσει με τους γονείς του πριν εκείνοι σκοτωθούν.
«Τα καταφέραμε», είπε ο Ναούμοφ όταν ρωτήθηκε τι θα του έλεγαν οι γονείς του αν τον έβλεπαν.
Returning to the U.S. Figure Skating Championships ice one year after the unimaginable loss of both parents, Maxim Naumov’s story is truly inspiring. pic.twitter.com/hrWjGAFjRf— NBC Sports (@NBCSports) January 10, 2026
«Κάθε μέρα, μιλούσαμε με τους γονείς μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμαινε τόσα πολλά για την οικογένεια μου και ήταν αυτό που σκεφτόμουν από μικρό παιδί. Ειλικρινά δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει για μένα», πρόσθεσε ο Μαξ και στάθηκε στη συμπαράσταση που έχει δεχθεί: «Είναι απίστευτο... Έχω διαβάσει τα πάντα και τους ευχαριστώ. Αν με έβλεπαν οι γονείς μου είμαι σίγουρος ότι θα μου έλεγαν ότι είναι περήφανοι, όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει, αλλά μόλις τώρα άρχισε».
Incredible.— Anna Lulis (@annamlulis) January 12, 2026
Maxim Naumov gives glory to God after qualifying for the Olympics, thanking those who helped him persevere after losing his parents
“God is good”
🙏 pic.twitter.com/anPMQZCDZY
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr