Μαξίμ Ναούμοφ: Προκρίθηκε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα χρόνο μετά την απώλεια των γονιών του σε αεροπορικό δυστύχημα

Οι Βαντίμ Ναούμοφ, Ευγένια Σισκόβα, παγκόσμιοι πρωταθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ το 1994, σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο του 2025, όταν αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την Ουάσινγκτον

Δημήτρης Τυχάλας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πριν από ένα χρόνο (29 Ιανουαρίου 2025) οι Ηνωμένες Πολιτείας βυθίστηκαν στο πένθος με την αεροπορική τραγωδία που συνέβη όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με το αεροπλάνο που μετέφερε 67 ανθρώπους πάνω από την Ουάσιγκτον.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και οι Βαντίμ Ναούμοφ και Ευγένια Σισκόβα, παγκόσμιοι πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ το μακρινό 1994, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το 1998 και ήταν πλέον προπονητές.



Οι δύο τους είχαν ταξιδέψει στη Γουϊτσιτά προκειμένου να παρακολουθήσουν το αμερικανικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ, στο οποίο μετείχε και ο γιος τους Μαξίμ, αλλά έμειναν τρεις ημέρες ακόμη προκειμένου να είναι με τους νεαρούς αθλητές τους που συμμετείχαν σε προπονητικό καμπ.

Ναούμοφ και Σισκόβα ήταν να αναχωρήσουν αργότερα, ωστόσο προέκυψαν κενές θέσεις στη μοιραία πτήση και η Σισκόβα ενημέρωσε τον γιο της για να τους παραλάβει από το αεροδρόμιο.

Αυτή ήταν και η τελευταία τους συνομιλία με τον 24χρονο σήμερα Μαξίμ, έναν χρόνο μετά την οικογενειακή τραγωδία, να συγκλονίζει και πάλι.

Έχοντας ξεπεράσει το σοκ της απώλειας των γονιών του, λίγο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από το δυστύχημα, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα καλλιτεχνικού πατινάζ των ΗΠΑ και θα αγωνιστεί στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου σε Μιλάνο και Κορτίνα στην Ιταλία.

Ο Μαξ, κατάφερε να βρεθεί μέσα στην πρώτη τριάδα του αμερικανικού πρωταθλήματος, με την εικόνα του να κρατά μια φωτογραφία των γονιών του περιμένοντας τη βαθμολογία των κριτών να κάνει τους πάντες να λυγίζουν...





…όταν παρέλαβε το τζάκετ της Εθνικής ομάδας έσφιξε τα χέρια του στο στήθος του σα να κρατά τους γονείς του αγκαλιά και σήκωσε το βλέμμα του ψηλά για να τους το αφιερώσει..



Το όνειρο του Ναούμοφ να φορέσει τα χρώματα της Team USA ήταν ένα από τα τελευταία πράγματα για τα οποία είχε μιλήσει με τους γονείς του πριν εκείνοι σκοτωθούν.

«Τα καταφέραμε», είπε ο Ναούμοφ όταν ρωτήθηκε τι θα του έλεγαν οι γονείς του αν τον έβλεπαν.



«Κάθε μέρα, μιλούσαμε με τους γονείς μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμαινε τόσα πολλά για την οικογένεια μου και ήταν αυτό που σκεφτόμουν από μικρό παιδί. Ειλικρινά δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει για μένα», πρόσθεσε ο Μαξ και στάθηκε στη συμπαράσταση που έχει δεχθεί: «Είναι απίστευτο... Έχω διαβάσει τα πάντα και τους ευχαριστώ. Αν με έβλεπαν οι γονείς μου είμαι σίγουρος ότι θα μου έλεγαν ότι είναι περήφανοι, όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει, αλλά μόλις τώρα άρχισε».

Δημήτρης Τυχάλας
1 ΣΧΟΛΙΟ

