Ολυμπιακός: Ρήξη συνδέσμου και ένα μήνα εκτός δράσης ο Μόντε Μόρις
SPORTS
Ολυμπιακός Μόντε Μόρις

Ολυμπιακός: Ρήξη συνδέσμου και ένα μήνα εκτός δράσης ο Μόντε Μόρις

Απέφυγε τα χειρότερα ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός: Ρήξη συνδέσμου και ένα μήνα εκτός δράσης ο Μόντε Μόρις
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ρήξη συνδέσμου είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό που υπέστη ο Μόντε Μόρις στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριστερός αστράγαλος του Αμερικανού γκαρντ «γύρισε» σε προσπάθειά του για λέι απ, 4:55 πριν τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα ο 30χρονος άσος να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του και να φύγει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου.

Δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα κι έτσι αναμένεται να μείνει στα... πιτς για περίπου ένα μήνα.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης