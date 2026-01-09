Πρέλεβιτς: «Παλιά έπαιζες ακόμα και με κοιλίτσα, θα χωρούσα σε πεντάδα με τον Γκάλη»

Μιλώ με παίκτες στο τέλος της καριέρας τους, που πονάνε τα πόδια τους και τούς λέω “άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού, βρες διαφορετικό ρόλο, να τρέχεις λιγότερο και μη σταματάς μέχρι κάποιος να σε πληρώνει να αγωνίζεσαι!”».«Χάθηκε γιατί σε αυτά τα ματς κερδίζει εκείνος με τις μεγάλες φάσεις, τα μεγάλα σουτ. Η Μπένετον το έκανε, εμείς όχι…Μετά έγιναν μεγάλες αλλαγές στον ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά κατακτήσαμε το Κόρατς. Κάθε αποτυχία, αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά, θα σε οδηγήσει κάπου καλύτερα».«Πάντα πρέπει να το βλέπεις ότι και μετά από δέκα άστοχα, θα πετύχω το επόμενο. Κάθε φορά που σκέφτεσαι αν πρέπει να κάνεις το σουτ, το χάνεις…Το σουτ είναι ένστικτο, δεν θέλει σκέψη. Για το νικητήριο σουτ δεν πρέπει να φοβάσαι να πάρεις την ευθύνη, να μην σε ενδιαφέρει τι θα πουν μετά, όταν θα το χάσεις».«Βέβαια. Θα ήταν δύσκολη η δουλειά του προπονητή, αλλά θα ήταν δικό του πρόβλημα!»… Η φανέλα εκεί ψηλά είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή ομαδικού σπορ. Δεν το πίστευα μέχρι να το ζήσω».«Στο τελευταίο τάιμ άουτ σε ματς με τον Άρη, ο “Ντούντα”δίνει εντολή να πάει η μπάλα από τον Μπουντούρη στον Μπάρλοου. Λέω, “αν δεν γίνει, να την πάρω εγώ;”.Δεν απαντάει. Παίρνω μπάλα, βάζω το νικητήριο καλάθι, πάμε αποδυτήρια μετά τους πανηγυρισμούς και μου κάνει επίθεση: “Άλλο είπα εγώ! Ποιος νομίζεις ότι είσαι;”Ήθελε να δείξει ποιος είναι το αφεντικό, άσχετα τι πίστευε…Ο Ιωαννίδης στην ΑΕΚ ήταν δύσκολος. Δεν είχε… μαλακώσει. Πήγαινε στην Αμερική, τους άκουγε, αλλά μέσα του έλεγε… “σιγά μην ξέρουν αυτοί τι τους γίνεται!”.Με την ΑΕΚ μπορεί και να κάναμε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην Ευρωλίγκα, φτάνοντας στον τελικό του 1998».«Κάθε δραστηριότητα μετά την καριέρα μου ως παίκτης ήταν κάτι τύπο… “έλα να βοηθήσεις”.Η ομάδα είχε βγει από καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και με το “έλα να βοηθήσεις” κάθισα πέντε χρόνια στον πάγκο και οκτώ ως παράγοντας. Έτσι, συμπλήρωσα καμιά τριανταριά χρόνια στον ΠΑΟΚ».«Το άθλημα άλλαξε. Παλιά ήταν η ισχυρή άποψη και οι αξίες του προπονητή. Η επικοινωνία με τον παίκτη άλλαξε πλέον και ο αθλητής έχουν περισσότερα δικαιώματα, μπορεί να πει “φεύγω” και σε τρεις μέρες βρίσκει ομάδα.Οι “στρατιωτικοί” κόουτς πέρασαν… Πλέον ο παίκτης πρέπει να είναι αθλητής. Στην εποχή μου έπαιζες και με λίγο… κοιλίτσα! Αν σε αυτό βάλεις και το ταλέντο, πας στο ΝΒΑ».«Το ελληνικό πρωτάθλημα είχε πάντα μπασκετικό επίπεδο… Από τη Θεσσαλονίκη δεν έλειπε ποτέ η μπασκετική τεχνογνωσία και τώρα δημιουργούνται συνθήκες και στις δύο ομάδες να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.Φαίνεται ότι δημιουργείται διαφορετική κατάσταση με ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή και θα αυξηθεί περισσότερο το ενδιαφέρον».