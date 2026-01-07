Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ηρακλής - Ντζίκι 87-75: Πάτησε γκάζι στο φινάλε και επέστρεψε στις νίκες στο ENBL, δείτε βίντεο
Με «όπλο» την κυριαρχία στα ριμπάουντ και κορυφαίο τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (26 πόντοι, 9 ριμπάουντ), ο «Γηραιός» ανέβηκε στο 5-1 στην European North Basketball League
«Πατώντας» γκάζι στην τελευταία περίοδο ο Ηρακλής κέρδισε στο Ιβανώφειο, στην έκτη υποχρέωσή του για την European North Basketball League, την πολωνική Ντζίκι, με 87-75. Αποτέλεσμα με το οποίο επέστρεψε σε δρόμο επιτυχιών στη διοργάνωση (5-1), μετά την ήττα που υπέστη, στην Κροατία, από την Ντουμπράβα (17/12).
Η υπεροχή του στη ρακέτα (44-33 τα ριμπάουντ) και η επιβλητική παρουσία του Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), έδωσαν στον «Γηραιό» το ποθητό αποτέλεσμα, ο οποίος είχε θεατή στον αγώνα -αναγκαστικά- τον τραυματία, Νίκο Τσιακμά.
Πρώτος σκόρερ για την Ντζίκι ήταν ο Ριβάλντο Σοάρες (15 πόντοι, με 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 18-26, 37-40, 57-56, 87-75.
Με δυναμισμό, έχοντας τους Ράιτ-Φόρμαν, Φάντερμπερκ, Γουέρ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο Ηρακλής προηγήθηκε, στην εκκίνηση της αναμέτρησης, με 6-0.
Η Ντζίκι -εκμεταλλευόμενη τις αμυντικές αδυναμίες και την αστοχία του «Γηραιού»- «απάντησε» με επιμέρους 4-16, με κύριους εκτελεστές τους Φρακίεβιτς, Βάντερ Πλας και πήρε τα ηνία στο σκορ, στα μισά της πρώτης περιόδου, με +6 (10-16). Διαφορά την οποία, με τον Σοάρες να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, έστειλε στο 8’ στο +10 (13-23) και στο 11’ στο +11 (18-29).
Οι «κυανόλευκοι» πλησίασαν στο 17’ σε απόσταση αναπνοής (34-35), με συνεχείς πόντους, όμως, από τον Σοάρες οι Πολωνοί ξέφυγαν εκ νέου με +6 (18’ 34-40).
Βελτιώνοντας την άμυνά του και με... βαρύ ‘όπλο’ και στις δύο πλευρές της ρακέτας, τον Φάντερμπερκ, ο Ηρακλής «έτρεξε» επιμέρους 15-4, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και απέκτησε στο 24’ «αέρα» 5 πόντων (49-44).
Η Ντζίκι έφερε το ματς σε ισορροπία στο 28’ (51-51), δεδομένο που υπήρχε στο παιχνίδι και στο 32’ (63-63), όταν οι Θεσσαλονικείς, με εφαλτήριο την εκτελεστική δεινότητα των Φάντερμπερκ, Φοστερ από τα 6.75, «έγραψαν» επιμέρους 10-4 και απέκτησαν στο 35’ προβάδισμα 6 πόντων (73-67).
Στο 39’ ο Φάντερμπερκ έκανε το 79-71 και τελείωσε, ουσιαστικά, τη μάχη για τον Ηρακλή.
Διαιτητές: Γκεοργκίεφ (Βουλγαρία), Πάσεκ (Πολωνία), Ουγκλάρι (Μαυροβούνιο)
Οι συνθέσεις:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 26 (1), Ράιτ-Φόρμαν 9 (1), Μωραΐτης 7, Σμιθ 14, Σύλλας 5 (1) , Φόστερ 11 (2), Γουέρ 10, Καμπουρίδης 4, Έντλερ-Ντέιβις 1.
ΝΤΖΙΚΙ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ (Μάρκο Λέγκοβιτς): Βάντερ Πλας 6, Χόρτον 12 (1), Κάρθερς 6, Καμίνσκι 13 (3), Φρακίεβιτς 12, Σοάρες 15 (3), Γκροχόσκι, Κέμπα, Τσάβεζ 1, Ογκουάμα 10.
