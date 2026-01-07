Μετά από 11 σερί ήττες χαμογέλασε στην Ευρώπη ο Πανιώνιος, 97-85 την Μπουντούτσνοστ
Μετά από 11 σερί ήττες χαμογέλασε στην Ευρώπη ο Πανιώνιος, 97-85 την Μπουντούτσνοστ

Κορυφαίος του Πανιωνίου στον αγώνα του Euro Cup ήταν ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα - Ντεμπούτο στον πάγκο για τον Μάρκοβιτς 

Ο Πανιώνιος μπήκε με το δεξί στο 2026 και στο πρώτο παιχνίδι με τον Nέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο του πανηγύρισε τη νίκη με 97-85 απέναντι στη Μπουντούτσνοστ για τη 13η αγωνιστική του Β΄ομίλου στο EuroCup.

Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν από νωρίς διάθεση και χαρακτήρα, έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των 11 ηττών και γεύτηκαν ξανά τη χαρά της επιτυχίας μετά την πρεμιέρα της διοργάνωσης (ρεκόρ 2-11).


Με πρωταγωνιστές τους Τόμασον και Τσαλμπούρη, η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε σταθερά τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε λύσεις στην επίθεση, κυρίως από τα 6,75 (14/27 τρίποντα), όταν χρειάστηκε. Η εικόνα του Πανιωνίου ήταν άκρως ενθαρρυντική και αφήνει αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο.

Κορυφαίος του Πανιωνίου ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ από τους Μαυροβούνιους ξεχώρισε ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 17.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 43-44, 71-62, 97-85

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπισουέλ, Μπουμπέρ, Πέερ

