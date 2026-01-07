Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Διαγνώστηκε με καρκίνο ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν
Ο Κέβιν Κίγκαν εισήχθη σε νοσοκομείο για θεραπεία όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του
Με καρκίνο διαγνώστηκε ο Κέβιν Κίγκαν.
Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και του Αμβούργου αλλά και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, της Νιούκαστλ, της Σίτι και της Φούλαμ όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του εισήχθη σε νοσοκομείο για να ξεκινήσει θεραπείες.
«Ο Κέβιν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση των συνεχιζόμενων κοιλιακών συμπτωμάτων.
The thoughts and support of everyone at Liverpool FC and Forever Reds are with Kevin Keegan after he was diagnosed with cancer.— Liverpool FC (@LFC) January 7, 2026
Αυτές οι εξετάσεις αποκάλυψαν τη διάγνωση καρκίνου, για τον οποίο ο Κέβιν θα υποβληθεί σε θεραπεία» αναφέρεται αρχικά στη δήλωση και συμπληρώνεται: «Ο Κέβιν είναι ευγνώμων στην ιατρική ομάδα για την παρέμβασή τους και τη συνεχή φροντίδα τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητα και δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο».
Ο Κέβιν Κίγκαν είναι γεννημένος το 1951 και εκτός από μεγάλο αστέρι της μεγάλης Λίβερπουλ από το 1971 έως το 1977 υπήρξε και βασικό στέλεχος της Εθνικής Αγγλίας με 63 συμμετοχές και 21 γκολ.
Με την Λίβερπουλ κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977 αλλά και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 1973 και το 1976. Με το Αμβούργο ήταν φιναλίστ του ΚΠΕ το 1980.
Με την Εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 1982. Από το 1999 έως το 2000 διατέλεσε εκλέκτορας των «Τριών Λιονταριών».
Το 1978 και το 1979 κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα».
