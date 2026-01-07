Διαγνώστηκε με καρκίνο ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν
SPORTS
Κέβιν Κίγκαν Καρκίνος Εθνική Αγγλίας Λίβερπουλ

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν

Ο Κέβιν Κίγκαν εισήχθη σε νοσοκομείο για θεραπεία όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν
9 ΣΧΟΛΙΑ

Με καρκίνο διαγνώστηκε ο Κέβιν Κίγκαν

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και του Αμβούργου αλλά και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, της Νιούκαστλ, της Σίτι και της Φούλαμ όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του εισήχθη σε νοσοκομείο για να ξεκινήσει θεραπείες. 

 «Ο Κέβιν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση των συνεχιζόμενων κοιλιακών συμπτωμάτων.



Αυτές οι εξετάσεις αποκάλυψαν τη διάγνωση καρκίνου, για τον οποίο ο Κέβιν θα υποβληθεί σε θεραπεία» αναφέρεται αρχικά στη δήλωση και συμπληρώνεται: «Ο Κέβιν είναι ευγνώμων στην ιατρική ομάδα για την παρέμβασή τους και τη συνεχή φροντίδα τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητα και δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο».

Ο Κέβιν Κίγκαν είναι γεννημένος το 1951 και εκτός από μεγάλο αστέρι της μεγάλης Λίβερπουλ από το 1971 έως το 1977 υπήρξε και βασικό στέλεχος της Εθνικής Αγγλίας με 63 συμμετοχές και 21 γκολ. 

Kevin Keegan, the Mighty Mouse [Best Goals]
Κλείσιμο


Με την Λίβερπουλ κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977 αλλά και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 1973 και το 1976. Με το Αμβούργο ήταν φιναλίστ του ΚΠΕ το 1980. 

Με την Εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 1982.  Από το 1999 έως το 2000 διατέλεσε εκλέκτορας των «Τριών Λιονταριών». 

Το 1978 και το 1979 κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα». 


9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης