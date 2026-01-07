Premier League: Τεράστια νίκη της Νότιγχαμ στο Λονδίνο, 2-1 τη Γουέστ Χαμ
Oι "Ξυλοκόποι" πήραν ανάσα και άφησαν στους 14 βαθμούς και στην 18η θέση τα «Σφυριά» του πρώην προπονητή τους, Νούνο Εσπιρίτο Σάντο

Tην πιο σημαντική -έως τώρα- νίκη της στην φετινή Premier League πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ, που πέρασε από το "London Stadium" με 2-1 επί της Γουέστ Χαμ.

Το ματς είχε συγκλονιστική εξέλιξη αφού η Φόρεστ βρέθηκε πίσω στο σκορ από αυτογκόλ του Μουρίγιο (13΄), ισοφάρισε με τον Νίκολας Ντομίνγκες στο 55΄ και έφτασε στο 2-1 με πέναλτι του Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ στο 89΄.

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ: 1-2 (MD 21, 06/01/2026)


Έτσι, οι "Ξυλοκόποι" άφησαν στους 14 βαθμούς και στην 18η θέση την Γουέστ Χαμ του πρώην προπονητή τους, Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, ενώ οι ίδιοι βρίσκονται στην 17η αλλά πλέον με 7 βαθμούς περισσότερους. Βασικός με τα «Σφυριά» ήταν σε όλο το διάστημα του αγώνα ο Μαυροπάνος.

Με την αναμέτρηση αυτή άνοιξε η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Premier League.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (13΄αυτ. Μουρίγιο - 55΄ Ντομίνγκες, 89΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ)
Μπόρνμουθ-Τότεναμ 7/1
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 7/1
Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 7/1
Έβερτον-Γουλβς 7/1
Φούλαμ-Τσέλσι 7/1
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 7/1
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 7/1
Νιούκαστλ-Λιντς 7/1
Άρσεναλ-Λίβερπουλ 8/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Άρσεναλ 48
Μάντσεστερ Σίτι 42
Άστον Βίλα 42
Λίβερπουλ 34
Τσέλσι 31
Μάντσεστερ Γ. 31
Μπρέντφορντ 30
Σάντερλαντ 30
Νιούκαστλ 29
Μπράιτον 28
Φούλαμ 28
Έβερτον 28
Τότεναμ 27
Κρίσταλ Πάλας 27
Μπόρνμουθ 23
Λιντς 22
Νότιγχαμ Φόρεστ 21 -21αγ.
Γουέστ Χαμ 14 -21αγ.
Μπέρνλι 12
Γουλβς 6

