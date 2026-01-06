Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με γκολ στο 119' η Αλγερία 1-0 το Κονγκό και πέρασε στα προημιτελικά, δείτε βίντεο
Με... buzzer beater του Αντίλ Μπουλμπινά ένα λεπτό πριν το τέλος της παράτασης η Αλγερία λύγισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 8 του Κόπα Άφρικα όπου θα αντιμετωπίσει τη Νιγηρία

Σε «χρυσή» αλλαγή για την Αλγερία εξελίχθηκε ο Αντίλ Μπουλμπινά. Ο 22χρονος επιθετικός της Αλ-Ντουχαΐλ πέρασε στο 113' της παράτασης, σκόραρε στο 119' και με το τελικό 1-0 επί του Κονγκό έστειλε την Αλγερία στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Οι Αλγερινοί τα βρήκαν... μπαστούνια απέναντι στη ΛΔ του Κονγκό, το ματς τελείωσε 0-0 στην κανονική του διάρκεια, αλλά τελικά ο νεαρός επιθετικός έδωσε τη λύση στην ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς και την έστειλε στην οκτάδα, όπου στις 10 Ιανουαρίου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νιγηρία. Να σημειωθεί ότι βασικός με τους Κονγκολέζους ξεκίνησε ο μέσος του Ατρόμητου, Σαμουέλ Μουτουσαμί (αντικαταστάθηκε στο 110').

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»
03/01/2026
Σενεγάλη - Σουδάν 3-1
Μάλι - Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026
Μαρόκο - Τανζανία 1-0
Νότια Αφρική - Καμερούν 1-2

05/01/2026
Αίγυπτος - Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)
Νιγηρία - Μοζαμβίκη 4-0

06/01/2026
Αλγερία - ΛΔ Κονγκό 1-0 παρ.
Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο 21:00



Προημιτελικοί
09/01/2026
Α.Μάλι - Σενεγάλη 18:00
Β.Καμερούν - Μαρόκο 21:00

10/01/2026
Γ.Αλγερία - Νιγηρία 18:00
Δ.Αίγυπτος - Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί
14/01/2026
Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00
Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός
17/01/2026, 18:00

Τελικός
18/01/2026, 21:00

