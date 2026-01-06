Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με γκολ στο 119' η Αλγερία 1-0 το Κονγκό και πέρασε στα προημιτελικά, δείτε βίντεο
Με... buzzer beater του Αντίλ Μπουλμπινά ένα λεπτό πριν το τέλος της παράτασης η Αλγερία λύγισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 8 του Κόπα Άφρικα όπου θα αντιμετωπίσει τη Νιγηρία
Σε «χρυσή» αλλαγή για την Αλγερία εξελίχθηκε ο Αντίλ Μπουλμπινά. Ο 22χρονος επιθετικός της Αλ-Ντουχαΐλ πέρασε στο 113' της παράτασης, σκόραρε στο 119' και με το τελικό 1-0 επί του Κονγκό έστειλε την Αλγερία στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Οι Αλγερινοί τα βρήκαν... μπαστούνια απέναντι στη ΛΔ του Κονγκό, το ματς τελείωσε 0-0 στην κανονική του διάρκεια, αλλά τελικά ο νεαρός επιθετικός έδωσε τη λύση στην ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς και την έστειλε στην οκτάδα, όπου στις 10 Ιανουαρίου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νιγηρία. Να σημειωθεί ότι βασικός με τους Κονγκολέζους ξεκίνησε ο μέσος του Ατρόμητου, Σαμουέλ Μουτουσαμί (αντικαταστάθηκε στο 110').
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Φάση των «16»
03/01/2026
Σενεγάλη - Σουδάν 3-1
Μάλι - Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)
04/01/2026
Μαρόκο - Τανζανία 1-0
