Κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague ο Παπανικολάου: Ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη
Έγραψε ιστορία ο αρχηγός του Ολυμπιακού και κατέκτησε ακόμα μία κορυφή, αυτή τη φορά μετά την πρωτιά στις συμμετοχές, πήρε και εκείνη του κορυφαίου ριμπάουντερ με την ερυθρόλευκη φανέλα στη Euroleague
Συνεχίζει να γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου.
Με το πρώτο ριμπάουντ που πήρε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έφτασε τα 1.364 συνολικά και ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη, για να γίνει ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague.
Την πρώτη πεντάδα των κορυφαίων ριμπάουντερ του Ολυμπιακού στη διοργάνωση συμπληρώνουν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ (1,207), Σάσα Βεζένκοφ (1.159 πριν από το παιχνίδι με τη Φενέρ) και Μουσταφά Φαλ (653).
👏History was made by our Captain!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 6, 2026
With his first rebound against Fenerbahce, Kostas Papanikolaou reached 1.364 EuroLeague rebounds, surpassed Giorgos Printezis and became Olympiacos’ all-time leading rebounder in the competition.
A leader. A symbol. A Red & White legend. 🔴⚪ pic.twitter.com/Rdmcxpp1SW
