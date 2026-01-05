Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Νιγηρία - Μοζαμβίκη 4-0: «Πέταξε» για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα η παρέα του Οσιμέν, δείτε τα γκολ
Η Νιγηρία καθάρισε εύκολα την υπόθεση πρόκριση στους «8» με δύο γκολ του Οσιμέν (25', 47'), ένα του Λούκμαν (20') και ένα του Άκορ (75') - Πλέον περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Αλγερία - Κονγκό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά
Η Νιγηρία πήρε τη... σκυτάλη από την Αίγυπτο κι έγινε η 6η ομάδα που «τσέκαρε» το «εισιτήριο» για τους «8» του Κόπα Άφρικα.
Πολύ πιο εύκολα απ' ότι νωρίτερα οι «Φαραώ», που χρειάστηκαν την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση του Μπενίν (3-1), οι «Σούπερ Αετοί» συνέτριψαν με 4-0 τη Μοζαμβίκη και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς διατηρώντας το απόλυτο που έχουν από την έναρξη της διοργάνωσης (4Χ4).
Εκεί, όπου θα συναντηθούν με το νικητή της αναμέτρησης, Αλγερία-ΛΔ Κονγκό, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (6/1) στις 18:00.
Σκόρερ των νικητών ήταν οι «συνήθεις ύποπτοι», Αντεμόλα Λούκμαν (20'), Βίκτορ Οσιμέν (25',47'), ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 75' ο Ανταμς, ο οποίος είχε και δύο ασίστ.
Σε αυτό το πολύ ήσυχο βράδυ για το αφρικανικό συγκρότημα, ο Ερίκ Τσέλε έδωσε φανέλα βασικού σε τρίτο σερί ματς (δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μόνο στην πρεμιέρα) στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιεμαέτσι.
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Φάση των «16»
03/01/2026
1.Σενεγάλη - Σουδάν 3-1
2.Μάλι - Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)
04/01/2026
