Νιγηρία - Μοζαμβίκη 4-0: «Πέταξε» για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα η παρέα του Οσιμέν, δείτε τα γκολ
Νιγηρία - Μοζαμβίκη 4-0: «Πέταξε» για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα η παρέα του Οσιμέν, δείτε τα γκολ

Η Νιγηρία καθάρισε εύκολα την υπόθεση πρόκριση στους «8» με δύο γκολ του Οσιμέν (25', 47'), ένα του Λούκμαν (20') και ένα του Άκορ (75') - Πλέον περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Αλγερία - Κονγκό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά

Νιγηρία - Μοζαμβίκη 4-0: «Πέταξε» για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα η παρέα του Οσιμέν, δείτε τα γκολ
Η Νιγηρία πήρε τη... σκυτάλη από την Αίγυπτο κι έγινε η 6η ομάδα που «τσέκαρε» το «εισιτήριο» για τους «8» του Κόπα Άφρικα.

Πολύ πιο εύκολα απ' ότι νωρίτερα οι «Φαραώ», που χρειάστηκαν την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση του Μπενίν (3-1), οι «Σούπερ Αετοί» συνέτριψαν με 4-0 τη Μοζαμβίκη και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς διατηρώντας το απόλυτο που έχουν από την έναρξη της διοργάνωσης (4Χ4).

Εκεί, όπου θα συναντηθούν με το νικητή της αναμέτρησης, Αλγερία-ΛΔ Κονγκό, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (6/1) στις 18:00.

Σκόρερ των νικητών ήταν οι «συνήθεις ύποπτοι», Αντεμόλα Λούκμαν (20'), Βίκτορ Οσιμέν (25',47'), ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 75' ο Ανταμς, ο οποίος είχε και δύο ασίστ.

Σε αυτό το πολύ ήσυχο βράδυ για το αφρικανικό συγκρότημα, ο Ερίκ Τσέλε έδωσε φανέλα βασικού σε τρίτο σερί ματς (δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μόνο στην πρεμιέρα) στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιεμαέτσι.


Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

Κλείσιμο
03/01/2026

1.Σενεγάλη - Σουδάν 3-1

2.Μάλι - Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

3.Μαρόκο - Τανζανία 1-0

4.Νότια Αφρική - Καμερούν 1-2

05/01/2026

5.Αίγυπτος - Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)

6.Νιγηρία - Μοζαμβίκη 4-0

06/01/2026

7.Αλγερία - ΛΔ Κονγκό 18:00

8.Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Μάλι - Σενεγάλη 18:00

Β.Καμερούν - Μαρόκο 21:00

10/01/2026

Γ.Νικητής 7 - Νιγηρία 18:00

Δ.Αίγυπτος - Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00

β.Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

