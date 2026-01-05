Guardian: «Η Τσέλσι ετοιμάζει πρόταση 150 εκατ. ευρώ για τον Βινίσιους»
Guardian: «Η Τσέλσι ετοιμάζει πρόταση 150 εκατ. ευρώ για τον Βινίσιους»

Η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις του βραζλιάνου με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει την πόρτα της εξόδου και οι «μπλε» καραδοκούν για το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού

Guardian: «Η Τσέλσι ετοιμάζει πρόταση 150 εκατ. ευρώ για τον Βινίσιους»
Η υπόθεση ανανέωσης του Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στάσιμη, παρά το γεγονός ότι ο Βραζιλιάνος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το
2027. Οι φήμες περί πιθανής αποχώρησής του το καλοκαίρι εντείνονται, με νέο δημοσίευμα από την Αγγλία να βάζει στο προσκήνιο την Τσέλσι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την προοπτική να κινηθούν για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ το καλοκαίρι, καταθέτοντας πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει στα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ εξακολουθεί να έχει ως προτεραιότητα την ανανέωση του ποδοσφαιριστή και, όπως σημειώνεται, και ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει στη Μαδρίτη. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν προχωρήσει, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το πεδίο για σενάρια από το εξωτερικό.

Το κλαμπ, πάντως, φέρεται να έχει ξεκάθαρη γραμμή: αν μέχρι το προσεχές καλοκαίρι δεν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στην κατάσταση, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να βάλει τον παίκτη στην αγορά. Όπως τονίζεται, οι άνθρωποι της Ρεάλ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να φτάσει ο Βινίσιους στο καλοκαίρι του 2027 και να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

