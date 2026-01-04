ΑΕΚ: Έφτασε στην Αθήνα ο Βάργκα, στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της μεταγραφής στην Ένωση

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπάρναμπας Βάργκα από την ΑΕΚ με τον 31χρονο Ούγγρο επιθετικό να φτάνει στην Αθήνα για λογαριασμό της Ένωσης.

Τα προβλήματα που είχαν προκύψει νωρίτερα μέσα στη μέρα με την εναέρια κυκλοφορία δημιούργησαν τελικά μια μικρή ταλαιπωρία, με την πτήση του Βάργκα από τη Βουδαπέστη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να προσγειώνεται με δύο ώρες καθυστέρηση και συγκεκριμένα στις 22:20 αντί για τις 20:30 που ήταν προγραμματισμένη.

Ο Βάργκα, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα μαζί με τον ατζέντη του, Πέτερ Πάουνοχ, θα μεταβεί στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί και από τη Δευτέρα θα αρχίσει να περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει στη συνέχεια τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ για τα επόμενα 3,5 χρόνια και να τεθεί έπειτα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει την Πρωτοχρονιά σε συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για την αγορά του Ούγγρου γκολτζή σε ένα deal που άγγιξε τα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ τις ημέρες που μεσολάβησαν διευθετήθηκαν και οι λεπτομέρειες. Έτσι ο Βάργκα θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφική προσθήκη της Ένωσης για τον Ιανουάριο μετά τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός έρχεται για να αναλάβει δράση στο σκοράρισμα μετρώντας πολλά γκολ στην καριέρα του. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια με τη Φερεντσβάρος μέτρησε 70 γκολ σε 113 συμμετοχές, ενώ τη φετινή σεζόν συγκεκριμένα σε 29 εμφανίσεις είχε 20 γκολ και πέντε ασίστ.



Πηγή: www.gazzetta.gr