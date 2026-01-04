Ολυμπιακός: Πετάει κανονικά από τη Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη η ομάδα μπάσκετ, το φούτερ του Φουρνιέ που έκλεψε την παράσταση, φωτογραφίες
Ο Ολυμπιακός έπαιξε το μεσημέρι της Κυριακής με τον Άρη και παρέμεινε στην πόλη για να ταξιδέψει από εκεί στην Τουρκία
Ο Ολυμπιακός κέρδισε το μεσημέρι της Κυριακής τον Άρη σε παιχνίδι της Stoiximam Basket League και δεν επέστρεψε στην Αθήνα αφού είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει από την Θεσσαλονίκη για την Κωνσταντινούπολη.
Οι ερυθρόλευκοι ανησύχησαν μετά το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που δεν επέτρεπε να προσγειώνονται και να απογειώνονται αεροπλάνα στη χώρα αλλά τέλος καλό όλα καλά.
Η ομάδα πήγε μετά τον αγώνα στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ της Κυριακής έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να πετάξει κανονική για την Πόλη.
Αυτός που έκλεψε την παράσταση στο αεροδρόμιο ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Αφού έφαγε τα αγαπημένα του τρίγωνα πανοράματος στο ξενοδοχείο και ξεκουράστηκε φόρεσε ένα φούτερ με την φωτογραφία του Έντι Τζόνσον για το ταξίδι για την Πόλη.
Ο Γάλλος ήταν μόλις 3 ετών (το 1995) όταν ο Αμερικανός «βομβάρδιζε» τα καλάθια σε Ελλάδα και Ευρώπη φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού!
Ο Ολυμπιακός θυμίζουμε την Τρίτη (19:45) παίζει με την Φενέρ για τη Euroleague.
Φωτογραφίες από την άφιξη του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Φωτογραφίες από την άφιξη του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης
