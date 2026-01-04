Πέρασε δύσκολα από την Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός, 95-84 τον Άρη

Έκλεισε τον 1ο γύρο της Basket League με 12 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια ο Ολυμπιακός - Πρώτος σκόρερ με 21 πόντους ο Βεζένκοφ, μοίρασε 14 ασίστ ο Γουόκαπ





O Ολυμπιακός που φάνηκε κουρασμένος από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έπαιξε χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν πολύ καλός στην 3η περίοδο αλλά στις άλλες ο Άρης τον πίεσε με εύστοχες γρήγορες επιθέσεις.









Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε στο +15 (70-55) στην 3η αλλά στην 4η ο Άρης πλησίασε χωρίς να μπορέσει να απειλήσει ουσιαστικά.







Κορυφαίος στο δημιουργικό κομμάτι ο Τόμας Γουόκαπ με 14 ασίστ.



Άρης - Ολυμπιακός: Ο αγώνας



Εξαιρετικό το δημιουργικό παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είχαν 32 ασίστ, οι 14 από τις οποίες προέκυψαν από τον Τόμας Γουόκαπ. Κορυφαίοι τους στο παρκέ ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ (23 πόντοι, 5 ασίστ), Ντόντα Χολ (19 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα).



Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για τον Άρη, ο οποίος υπέστη τη δεύτερη συνεχή ήττα του στην GBL (προηγήθηκε το εκτός έδρας αρνητικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ), ο Αμίν Νουά (20 πόντοι, 11 ριμπάουντ).



Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95



Με αποκλειστικό εκφραστή τον Νουά (3/3 δίποντα), ο Άρης προηγήθηκε στο δίλεπτο της αναμέτρησης με 6-4. Το δημιουργικό παιχνίδι του Γουόκαπ (6 ασίστ στο πρώτο δεκάλεπτο), έφερε σε θέση βολής τους Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Χολ και επέτρεψε στον Ολυμπιακό να «γράψει» σερί 0-9 και να γίνει «αφεντικό» στο παρκέ στο 5’ με +7 (6-13). Προβάδισμα που είχε και στο 9’ (18-25), με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση.



Επενδύοντας στην εκτελεστική του δεινότητα από τα 6.75, αρχικά με τους Κουλμπόκα, Μήτρου-Λονγκ, ο Άρης «απάντησε» με επιμέρους 12-2 και πήρε τα ηνία στο σκορ (30-27) στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου. Διαφορά που είχε στο 16’ (40-37), αλλά και στο 18’ (43-40), με τρίποντα από τους Νουά και Άντζουσιτς, αντίστοιχα.



Οι «ερυθρόλευκοι»... απάντησαν με σερί 0-11, έχοντας τους Βεζένκοφ, Χολ, Ντόρσεϊ να σκοράρουν με άνεση και ξέφυγαν στο 21’ με +8 (43-51). Απόσταση την οποία έστειλαν στο 25’ στο +14 (49-63) και στο 27’ στο +15 (55-70).



Ο Άρης πλησίασε στο 32’ στους τρεις πόντους (70-73), με διαδοχικά τρίποντα ο Φουρνιέ πήγε τον Ολυμπιακό ξανά στο +9 (33’ 70-79), οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν εγκατέλειψαν το ματς.



Με επιμέρους 10-3 και τους Άντζουσιτς, Μήτρου-Λονγκ, Νουά να βάζουν την μπάλα στο καλάθι μείωσαν στο 36’ στο καλάθι (80-82). Ο Ολυμπιακός «απάντησε» τάχιστα με σερί 0-9, απέκτησε στο 38’ «αέρα» 11 πόντων (80-91) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με τη νίκη.



Διαιτητές: Τηγάνης, Χατζημπαλίδης, Τεφτίκης



Οι συνθέσεις:



ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 13 (1), Νουά 20 (2), Πουλιανίτης 3 (1), Ίνοκ, Άντζουσιτς 19 (4), Τζόουνς 10 (1), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 8, Κουλμπόκα 11 (3).



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4, Βεζένκοφ 23, Παπανικολάου 7 (1), Ντόρσεϊ 13 (3), Χολ 19, Νιλικίνα 4, Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (2), Πίτερς, Αντετοκούνμπο 3, Φουρνιέ 14 (4).



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ