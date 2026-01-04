Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
La Liga: Η ουραγός Λεβάντε 3-0 εκτός έδρας τη Σεβίλλη, σε δύσκολη θέση ο Αλμέιδα, βίντεο
Οι Ανδαλουσιάνοι ηττήθηκαν με 3-0, με το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο να φαντάζει πλέον εξαιρετικά αβέβαιο
Η Σεβίλλη ήταν το μεγάλο φαβορί απέναντι στη Λεβάντε, την ουραγό μέχρι και τη σέντρα της αναμέτρησης, ωστόσο, η ομάδα από τη Βαλένθια «τιμώρησε» τους Ανδαλουσιάνους μέσα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν».
Με το εμφατικό 3-0 οι φιλοξενούμενοι «ξεκόλλησαν» από την τελευταία θέση (έχουν και ματς λιγότερο) της La Liga κι ελπίζουν σε «στραβοπάτημα» της Οβιέδο στην έδρα της Αλαβές για να μην βρεθούν ξανά στον... πάτο της βαθμολογίας, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν στην 11η θέση και κινδυνεύουν να βρεθούν ακόμη πιο κάτω. Με πιο απλά λόγια, έμπλεξαν σε ότι έχει να κάνει με το μέλλον τους στη La Liga.
Ο Ματίας Αλμέιδα είχε προειδοποιήσει για τις δυσκολίες της αναμέτρησης, παρά ταύτα η ομάδα του δεν απέφυγε την ήττα και, πλέον, ο Αργεντινός δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες στον πάγκο των Ανδαλουσιάνων.
Ο Λοσάδα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Έσπι στο 77' και ο Άλβαρες στις καθυστερήσεις χάρισαν στη Λεβάντε το πρώτο της τρίποντο μετά από 3 μήνες. Συγκεκριμένα μετά από 8 αγωνιστικές (6 ήττες και 2 ισοπαλίες) με 2-0 στην έδρα της Οβιέδο (4/10).
Στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου ο Ρομέρο έχασε πέναλτι και την ευκαιρία μειώσει για τη Σεβίλλη σε 1-2.
