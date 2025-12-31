Ηρακλής: Έδωσε τα χέρια με Πετράκη, συμφωνία και με τον Ουάρντα
Ο Έλληνας τεχνικός και ο Αιγύπτιος μετακομίζουν πακέτο από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία στη φετινή σεζόν, με στόχο την επιστροφή στη Super League. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη, που θα διαδεχτεί τον Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς – ο Σέρβος τεχνικός απομακρύνεται μετά τη ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην ηγεσία του «Γηραιού».

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Πετράκης αναλάβει και επίσημα, θα γίνει ο πέμπτος προπονητής του Ηρακλή στη φετινή σεζόν, μετά τους Τεννέ, Σπανό, Στολτίδη (υπηρεσιακός) και Βίγκνιεβιτς.

Ο Πετράκης, μέχρι πρότινος στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις την Παρασκευή (2/1), καθώς η ομάδα έχει ρεπό την Πρωτοχρονιά. Μαζί του φαίνεται να έρχεται και ο Αμρ Ουάρντα, που θα αποχωρήσει από τους βυσσινί και θα υπογράψει με τον Ηρακλή έως το τέλος της σεζόν, με προοπτική επέκτασης σε περίπτωση ανόδου.

Ο Αιγύπτιος εξτρέμ θα ενσωματωθεί άμεσα από τις 2 Ιανουαρίου και θα είναι διαθέσιμος για τα εναπομείναντα ματς της κανονικής περιόδου και τα πλέι οφ, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή των κυανόλευκων σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος.


