Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Παναθηναϊκός: Sold out με Αρμάνι και Ρεάλ, έφτασε τα εννέα συνολικά στην EuroLeague
Παναθηναϊκός: Sold out με Αρμάνι και Ρεάλ, έφτασε τα εννέα συνολικά στην EuroLeague
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR «εξαφάνισαν» τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνοντας τη θερμή στήριξη στην ομάδα
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίζει να δείχνει έμπρακτα την πίστη του στην ομάδα, μετατρέποντας το «Telekom Center Athens» σε ένα απόρθητο κάστρο με συνεχή sold out. Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη (31/12) ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για δύο ακόμη μεγάλες αναμετρήσεις της EuroLeague, δείχνοντας ότι η ζήτηση για μια θέση στις εξέδρες παραμένει στα ύψη με ορίζοντα που φτάνει πλέον τον έναν μήνα.
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο sold out που ανακοινώθηκε αφορά το παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 6 Ιανουαρίου. Λίγη ώρα αργότερα, οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως εξαντλήθηκαν και τα τελευταία εισιτήρια για την αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ματς απέναντι στη «Βασίλισσα» θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2026, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια κινητοποίηση των φιλάθλων ακόμη και για αγώνες που απέχουν εβδομάδες.
Με αυτές τις δύο νέες ανακοινώσεις, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε αισίως τα εννέα συνολικά sold out στην τρέχουσα σεζόν της EuroLeague. Η ανταπόκριση του κοινού είναι τέτοια που πλέον θεωρείται δύσκολο να βρει κανείς το... μαγικό χαρτάκι για τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ, αν δεν κινηθεί εγκαίρως.
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο sold out που ανακοινώθηκε αφορά το παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 6 Ιανουαρίου. Λίγη ώρα αργότερα, οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως εξαντλήθηκαν και τα τελευταία εισιτήρια για την αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ματς απέναντι στη «Βασίλισσα» θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2026, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια κινητοποίηση των φιλάθλων ακόμη και για αγώνες που απέχουν εβδομάδες.
Με αυτές τις δύο νέες ανακοινώσεις, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε αισίως τα εννέα συνολικά sold out στην τρέχουσα σεζόν της EuroLeague. Η ανταπόκριση του κοινού είναι τέτοια που πλέον θεωρείται δύσκολο να βρει κανείς το... μαγικό χαρτάκι για τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ, αν δεν κινηθεί εγκαίρως.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 31, 2025
Looks like 2026 already feels familiar. ☘️
And if there’s a place that is definitely going to be LOUD & PACKED, this is our ARENA, Telekom Center Athens 🙌
P.S. Time is relative… right? Cause you make it seem like so, two months before #PAOFans! 🤷🏻♂️#WeTheGreens… pic.twitter.com/yGvueCbZIJ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα