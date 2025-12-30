Κέβιν Πάντερ: Το παιδί από το Μπρονξ που ξεκίνησε από το Λαύριο και έγινε ηγέτης της Μπαρτσελόνα, βίντεο

Ο Αμερικανός σκόρερ περνάει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και στο podcast «My Story» έκανε μία αναδρομή στην μπασκετική ζωή του, από τα όνειρα του για NBA, στο... ξενέρωμα του Λαυρίου και την καταξίωση, τελικά, στη Euroleague