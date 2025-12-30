Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Κέβιν Πάντερ: Το παιδί από το Μπρονξ που ξεκίνησε από το Λαύριο και έγινε ηγέτης της Μπαρτσελόνα, βίντεο
Ο Αμερικανός σκόρερ περνάει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και στο podcast «My Story» έκανε μία αναδρομή στην μπασκετική ζωή του, από τα όνειρα του για NBA, στο... ξενέρωμα του Λαυρίου και την καταξίωση, τελικά, στη Euroleague
Η Μπαρτσελόνα είναι ένα.. δύσκολο καράβι να διαχειριστείς, μία ομάδα που κάθε χρόνο είναι καταδικασμένη να πρέπει να πρωταγωνιστεί.
Τη φετινή σεζόν της Euroleague η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε πολύ άσχημα με αποτέλεσμα ο Ζοάν Πενιαρόγια να απολυθεί και να τον διαδεχθεί ο Τσάβι Πασκουάλ.
Με τον Καταλανό, όλοι οι παίκτες της Μπαρτσελόνα που είχαν χάσει το πάθος τους και την αγωνιστικότητά τους, βρήκαν ξανά τον εαυτό τους με αποτέλεσμα η ομάδα να φιγουράρει στη δεύτερη θέση και να τρέχει σερί 4-1 μέσα στον Δεκέμβριο.
Μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της ανόδου της ομάδας είναι φυσικά ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος επιβραβεύτηκε για την αγωνιστική παρουσία του κατακτώντας το βραβείο MVP για τον μήνα Δεκέμβριο.
Ο Αμερικανός αποτελεί μία εξαιρετική περίπτωση παίκτη, αγωνίζεται στα γκαρντ, έχει γρήγορη σκέψη και εκτέλεση, σπεσιαλίστας έξω από τη γραμμή του τριπόντου ενώ είναι εξαιρετικός σκόρερ και από μέση απόσταση.
Στη 10η του σεζόν στην Ευρώπη είναι πλέον ώριμος μέσα στο παρκέ και ονειρεύεται να κατακτήσει την Euroleague με τους «Μπλαουγκράνα».
Ο Αμερικανός ξεκίνησε την καριέρα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα από τη χώρα μας και το Λάυριο, πριν μετακομίσει στο Βέλγιο για την Άντβερμπ.
Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, εκεί όπου κατέκτησε το BCL όντας ένας από τους πρωταγωνιστές της Ένωσης.
Ακολούθησε η Βίρτους και στη συνέχεια η πρώτη εμπειρία στην Euroleague με τον Ολυμπιακό. Τα επόμενα 4 χρόνια άλλαξε τέσσερις ομάδες. Έπαιξε σε Ερυθρό Αστέρα, Αρμάνι Μιλάνο και Παρτίζαν, με την οποία έφτασε κοντά στο Final 4 του Κάουνας.
Στη Μπάρτσα μετακόμισε το καλοκαίρι του 2023 και είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που κάθεται και δεύτερη σεζόν στην ίδια ομάδα, γεγονός το οποίο εξηγεί και ο ίδιος σε συνέντευξή του στο podcast «My Story», εκεί όπου διηγήθηκε όλη την καριέρα του, από ένα παιδί του Μπρονξ που ήθελε να παίξει μπάσκετ, στην εξέλιξή του σε MVP της Euroleague.
«Ξεκίνησα στο Λαύριο , στην Ελλάδα, και τώρα παίζω για την Μπάρτσα . Είναι απόδειξη ότι όλη η δουλειά, όλη η προσπάθεια καλοκαίρι με το καλοκαίρι, δεν έχει περάσει απαρατήρητη.
Στη Μπαρτσελόνα, έχω βρει παρηγοριά και τόνωση . Μου αρέσει η πόλη, το κλίμα και η ενέργειά της, που μου θυμίζουν Νέα Υόρκη. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι παντού».
Συνέχισε λέγοντας ότι νιώθει πολύ πιο ήρεμος στην Μπαρτσελόνα: «Μπορώ να επικεντρωθώ στους στόχους μου και στο να βελτιώνομαι κάθε μέρα .
Άφησα ορισμένα πράγματα να περάσουν απαρατήρητα που δεν θα άφηνα να περάσουν πριν, όλα είναι υπέροχα και θα ήθελα να μείνω εδώ για μερικά χρόνια ακόμα».
Η κουβέντα πήγε στα παιδικά του χρόνια και στο Μπρονξ, όπου μεγάλωσε: «Κατάγομαι από εκεί. Εκεί ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ. Η θεία και η γιαγιά μου εξακολουθούν να ζουν εκεί.
Λατρεύω το Μπρονξ. Το μπάσκετ και η οικογένεια ήταν σαν σανίδα σωτηρίας εκεί . Το παιχνίδι και οι γονείς μου με εμπόδισαν να κάνω πολλά άλλα πράγματα».
Ο πατέρας του, εργάτης, ήταν το πρώτο του σπουδαίο πρότυπο. «Τον έβλεπα να σηκώνεται κάθε μέρα στις τέσσερις ή πέντε το πρωί, χωρίς να παραπονιέται.
Δεν είχε σημασία αν ήταν καλή ή κακή μέρα. Σηκωνόταν και φρόντιζε τις δουλειές του. Βιβλία, μπάσκετ, βιβλία και τα υπόλοιπα θα έρθουν αργότερα», του έλεγε ο πατέρας του.
Ο μικρός Κέβιν ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στα 7 του σε ένα πάρκο απέναντι από το σπίτι του. Όνειρό του ήταν πάντα να παίξει στο NBA για αυτό το λόγο και η μεγαλύτερη απογοήτευσή του ήταν ότι δεν το κατάφερε.
«Ο ατζέντης μου, μου είπε όταν αποφοίτησα από το κολέγιο ότι μπορεί να επιλεγώ στο ντραφτ αργά στον πρώτο γύρο, όμως ένας τραυματισμός τα κατέστρεψε όλα, πίστεψα ότι εκεί τελείωσε η καριέρα μου».
Στη συνέχεια ήρθε μία προοπτική που δεν τον έλκυε καθόλου, η Ευρώπη και το Λάυριο: «Δεν ήξερα τίποτα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μηδέν. ήμουν άφραγκος και με μια προσφορά 40.000 ευρώ, δέχτηκα την πρόκληση.
Όταν ήμουν μόνος στο ξενοδοχείο, στο Λαύριο σκέφτηκα να επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μπάσκετ ήταν αυτό που με κρατούσε σε εγρήγορση για αυτό και έμεινα».
Τέλος, παραδέχθηκε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια σκεφτόταν το NBA: «Μέχρι την έβδομη σεζόν μου στην Ευρώπη, κάθε καλοκαίρι σκεφτόμουν πάντα πώς να φτάσω στο NBA, πλέον είμαι ήρεμος στη Βαρκελώνη και είμαι προσηλωμένος στους στόχους μας».
