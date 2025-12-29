Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
NBA: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς «οδηγούν» την ψηφοφορία για το All Star Game
Το NBA έκανε γνωστά τα πρώτα νούμερα από την ψηφοφορία σχετικά με το All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι αμφότεροι πρώτοι, ο καθένας στην περιφέρειά του
Το NBA έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των φιλάθλων για το All Star Game του 2026, με δύο Ευρωπαίους σταρ να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων και να επιβεβαιώνουν την παγκόσμια κυριαρχία τους.
Το All Star Game 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου του 2026 στο Λος Άντζελες.
Το φορμάτ θα είναι διαφορετικό με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς φέτος το παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στην Team USA κόντρα στην Team World.
Στην ψηφοφορία για το All Star Game, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγείται της Ανατολικής περιφέρειας με συνολικά (1.192.296) ψήφους και δεύτερος συνολικά σε όλο το NBA.
Στη Δυτική περιφέρεια, ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο πρώτος με (1.249.518) ψήφους, ο οποίος ηγείται ολόκληρου του NBA, αφήνοντας δεύτερον στη Δύση τον Νίκολα Γιόκιτς με (1.128.962).
Lakers' Luka Doncic and Bucks' Giannis Antetokounmpo lead the NBA's first 2025-26 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/no0xNHMuXD— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2025
