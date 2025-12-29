NBA: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς «οδηγούν» την ψηφοφορία για το All Star Game

Το NBA έκανε γνωστά τα πρώτα νούμερα από την ψηφοφορία σχετικά με το All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι αμφότεροι πρώτοι, ο καθένας στην περιφέρειά του