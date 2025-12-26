Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Βίντεο: Ο Σακίλ Ο'Νιλ κατέστρεψε το video wall στο στούντιο του ESPN
Βίντεο: Ο Σακίλ Ο'Νιλ κατέστρεψε το video wall στο στούντιο του ESPN
Ο θηριώδης αναλυτής (πλέον) του NBA προσέφερε μια ακόμη μυθική στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής Inside the NBA
Από τη στιγμή που έβγαλε τα αθλητικά του και φόρεσε το κουστούμι του παρουσιαστή, έχει εξελιχθεί στον αγαπημένο του κοινού προσφέροντας πέρα από τις γνώσεις του σχετικά με το NBA και άφθονο γέλιο.
Ο Σακίλ Ο' Νιλ δεν έχει κανένα πρόβλημα να... τσαλακωθεί (κυριολεκτικά και μεταφορικά) μπροστά από τις κάμερες κάτι που απέδειξε και στο ημίχρονο του Χριστουγεννιάτικου αγώνα Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο στούντιο του ESPN η γνωστή τετράδα (Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Έρνι Τζόνσον, Κένι Σμιθ και ο Ο'Νιλ) ξεκίνησαν την ανάλυση του αγώνα όταν ο Σμιθ (που έχει εξαιρετική σχέση με τον θηριώδη σέντερ) άρχισε να τον πειράζει, φτάνοντας στο σημείο να πετάξει το καπέλο του...
Αυτό ήταν! Ο Σακίλ σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να τρέχει προς το video wall στο οποίο κατευθυνόταν ήδη ο Σμιθ, με τους δύο να κάνουν έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα φτάσει πρώτος.
Ο Σακ όμως δεν... πρόλαβε να σταματήσει και έπεσε με δύναμη πάνω στην οθόνη διαλύοντας την κυριολεκτικά.
Όλοι όσοι ήταν στο στούντιο δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, αλλά το γεγονός ότι κανείς δεν ανησυχούσε για την κατάσταση του Ο'Νιλ και τα... μαξιλάρια που φάνηκαν πίσω από την διαλυμένη οθόνη ανάγκασε τους πρωταγωνιστές να παραδεχθούν ότι όλο αυυτό ήταν προσχεδιασμένο.
Ο Σακίλ Ο' Νιλ δεν έχει κανένα πρόβλημα να... τσαλακωθεί (κυριολεκτικά και μεταφορικά) μπροστά από τις κάμερες κάτι που απέδειξε και στο ημίχρονο του Χριστουγεννιάτικου αγώνα Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο στούντιο του ESPN η γνωστή τετράδα (Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Έρνι Τζόνσον, Κένι Σμιθ και ο Ο'Νιλ) ξεκίνησαν την ανάλυση του αγώνα όταν ο Σμιθ (που έχει εξαιρετική σχέση με τον θηριώδη σέντερ) άρχισε να τον πειράζει, φτάνοντας στο σημείο να πετάξει το καπέλο του...
Αυτό ήταν! Ο Σακίλ σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να τρέχει προς το video wall στο οποίο κατευθυνόταν ήδη ο Σμιθ, με τους δύο να κάνουν έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα φτάσει πρώτος.
Ο Σακ όμως δεν... πρόλαβε να σταματήσει και έπεσε με δύναμη πάνω στην οθόνη διαλύοντας την κυριολεκτικά.
Όλοι όσοι ήταν στο στούντιο δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, αλλά το γεγονός ότι κανείς δεν ανησυχούσε για την κατάσταση του Ο'Νιλ και τα... μαξιλάρια που φάνηκαν πίσω από την διαλυμένη οθόνη ανάγκασε τους πρωταγωνιστές να παραδεχθούν ότι όλο αυυτό ήταν προσχεδιασμένο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα