Ο 45χρονος Φάμπιο, τερματοφύλακας της Φλουμινένσε συνεχίζει να σπάει ρεκόρ
Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, αλλά ο ίδιος δεν επιτρέπει καμία συζήτηση για πιθανή απόσυρση του
Το πρωτάθλημα της Βραζιλίας ολοκληρώθηκε πριν από έναν μήνα περίπου με τη Φλαμένγκο να κατακτά τον τίτλο και τη Φλουμινένσε (η αιώνια αντίπαλος από το Ρίο) να τερματίζει στην 5η θέση.
Ωστόσο στη «Φλου» αυτός που ξεχωρίζει (πράγμα σπάνιο για ομάδα της Βραζιλίας) δεν είναι άλλος από 45χρονο τερματοφύλακα Φάμπιο Ντέιβσον Λόπες Μασιέλ.
Στην ηλικία του συνήθως παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές έχουν εξελιχθεί σε προπονητές ή διοικητικά στελέχη ομάδων, ωστόσο ο Φάμπιο δεν δείχνει καμία διάθεση να ανοίξει τη συζήτηση για να κρεμάσει τα γάνια του και συνεχίζει να αψηφά τον χρόνο.
Κατά τη διάρκεια της σεζόν ο Φάμπιο έγινε ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους επίσημους αγώνες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας τις 1.390 συμμετοχές και αφήνοντας πίσω του τον Άγγλο τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον.
Επίσης ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε και στα 38 ματς της Serie A του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, χωρίς να αντικατασταθεί ούτε μία φορά.
Αν και δεν κατέκτησε τρόπαια όπως στις σεζόν 2022, 2023 και 2024, η ατομική του χρονιά ήταν από τις πιο εντυπωσιακές της καριέρας του. Συμμετείχε σε 74 από τους 79 αγώνες που έδωσε η Φλουμινένσε μέσα στο έτος, αριθμός-ρεκόρ για τον ίδιο σε μία μόνο σεζόν, σε μια επαγγελματική πορεία που πλησιάζει τις τρεις δεκαετίες.
Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, απέναντι στη Βάσκο, παρά τον αποκλεισμό της ομάδας του, ο Φάμπιο ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Φλουμινένσε στην κανονική διάρκεια. Πραγματοποίησε κρίσιμες αποκρούσεις και απέκρουσε και ένα πέναλτι στη διαδικασία των εκτελέσεων. Αν η ομάδα είχε προκριθεί στον τελικό, θα ήταν αναμφίβολα ο μεγάλος της ήρωας.
Ορισμένα από τα ρεκόρ του Φάμπιο
Ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίστηκε στη Serie A του Brasileirão
Ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε εκδόσεις του Brasileirão
Ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του Brasileirão
Ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίστηκε επίσημα με τη Φλουμινένσε
Ο γηραιότερος πρωταθλητής με τη Φλουμινένσε
Ο γηραιότερος νικητής του Copa Libertadores
Ο Βραζιλιάνος με τους περισσότερους αγώνες στο Copa Libertadores
Ο δεύτερος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στο Copa Libertadores
Ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων
Οι περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Κρουζέιρο (976 αγώνες)
Ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Πιθανά νέα ρεκόρ το 2026
Με τη Φλουμινένσε, ο Φάμπιο έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους: δύο Πρωταθλήματα Καριόκα (2022 και 2023), το Copa Libertadores (2023) και το Recopa Sudamericana (2024). Με την ομάδα να έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Copa Libertadores 2026, ο τερματοφύλακας μπορεί να πετύχει ακόμη ένα σπουδαίο ρεκόρ στη Νότια Αμερική.
Με 110 αγώνες στη διοργάνωση, είναι ο Βραζιλιάνος με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του θεσμού και ο δεύτερος συνολικά. Απέχει μόλις τρεις αγώνες από το να ισοφαρίσει τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα Έβερ Αλμέιδα, που έχει 113 συμμετοχές, κάτι που μπορεί να συμβεί ήδη στη φάση των ομίλων.
Πιθανά νέα ρεκόρ το 2026
Με τη Φλουμινένσε, ο Φάμπιο έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους: δύο Πρωταθλήματα Καριόκα (2022 και 2023), το Copa Libertadores (2023) και το Recopa Sudamericana (2024). Με την ομάδα να έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Copa Libertadores 2026, ο τερματοφύλακας μπορεί να πετύχει ακόμη ένα σπουδαίο ρεκόρ στη Νότια Αμερική.
Με 110 αγώνες στη διοργάνωση, είναι ο Βραζιλιάνος με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του θεσμού και ο δεύτερος συνολικά. Απέχει μόλις τρεις αγώνες από το να ισοφαρίσει τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα Έβερ Αλμέιδα, που έχει 113 συμμετοχές, κάτι που μπορεί να συμβεί ήδη στη φάση των ομίλων.
