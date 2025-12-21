Βινίσιους: Η αλλαγή στο Instagram και η αινιγματική ανάρτησή του
SPORTS
Ποδόσφαιρο Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους

Βινίσιους: Η αλλαγή στο Instagram και η αινιγματική ανάρτησή του

Ο Βινίσιους αντέδρασε μέσω των social media για την αλλαγή του στο ματς με τη Σεβίλλη, αλλά και για τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο «Μπερναμπέου»

Βινίσιους: Η αλλαγή στο Instagram και η αινιγματική ανάρτησή του
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βινίσιους έγινε και πάλι θέμα συζήτησης στα social media για την αντίδρασή του μετά την αλλαγή του στο ματς της Ρεάλ με τη Σεβλίλλη (2-0). Ο Βραζιλιάνος αποχώρησε στο 83’ εν μέσω αποδοκιμασιών στο «Μπερναμπέου», κάτι που δείχνει ξεκάθαρα το κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει απέναντι στο πρόσωπό του. Η δυσαρέσκειά του ήταν εμφανής όσο αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, ενώ η ομάδα βρισκόραν ακόμα στα αποδυτήρια, ο Βινί άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ του στο Instagram, κάτι που παρατήρησαν αμέσως τα ισπανικά Μέσα. Αφαίρεσε εκείνη με τη φανέλα της Βασίλισσας κι έβαλε μία φωτογραφία του με την εθνική Βραζιλίας. Μάλιστα, ανάρτησε εικόνες από το ματς αφήνοντας μόνο τρεις τελείες στη σχετική λεζάντα.

Το 2025 δε θα λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Βινίσιους, ο οποίος φαίνεται να περνάει κρίση στη σχέση του τόσο με τον κόσμο της Ρεάλ όσο και με τον προπονητή του. Στο μεταξύ, ακόμα δεν έχει βγει λευκός καπνός για την ανανέωση του συμβολαίο του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2027.


Βινίσιους: Η αλλαγή στο Instagram και η αινιγματική ανάρτησή του

Πηγή:  www.gazzetta.gr
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης