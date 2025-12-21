Επιστροφή Ουάρντα στην αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ατρόμητου
SPORTS
ΑΕΛ Ατρόμητος Αμρ Ουάρντα

Επιστροφή Ουάρντα στην αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ατρόμητου

Θα αγωνιστεί στο εντός έδρας ματς

Επιστροφή Ουάρντα στην αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ατρόμητου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται σήμερα Κυριακή τον Ατρόμητο με τον Σάββα Παντελίδη να μετράει επιστροφές.

Καταρχάς μετά την ανατροπή και την παραμονή του στην ομάδα, ο Ουάρντα επανέρχεται στην αποστολή, ενώ επιστρέφουν επίσης τόσο ο Γκαράτε όσο και ο Χατζηστραβός.

Εκτός παραμένει ο Κοβάσεβιτς, ενώ τιμωρημένος είναι ο Τσάκλα.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Ουάρντα, Σαγάλ, Τούπτα, Γκαράτε, Μούργος και Πασάς.

gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης