NBA: Σκληρά μέτρα κατά του παράνομου στοιχηματισμού
NBA παράνομος στοιχηματισμός

Το NBA ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας απέναντι στον παράνομο στοιχηματισμό με στόχο να προστατέψει την ακεραιότητα των αγώνων

Το NBA παίρνει δραστικά μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας του παιχνιδιού και την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού, ενόψει των πολλαπλών σκανδάλων που ταλανίζουν τη Λίγκα το τελευταίο διάστημα.

Οι 30 ομάδες θα πρέπει πλέον να ενημερώνουν αναλυτικά για την κατάσταση των τραυματιών την ημέρα του αγώνα, υποβάλλοντας εκ νέου τις λίστες μεταξύ 11 π.μ. και 1 μ.μ. τοπικής ώρας, και να ανανεώνουν τα στοιχεία δημόσια κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια.


Παράλληλα, το κορυφαίο πρωτάθλημα θα αυστηροποιήσει τους κανόνες γύρω από τα prop bets που αφορούν μεμονωμένους παίκτες. Οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών καλούνται να περιορίσουν το μέγιστο ποσό στοιχημάτων, να βάλουν όρια στα «unders», να μειώσουν τον αριθμό των παικτών που προσφέρονται για στοιχηματισμό και να καταργήσουν επικίνδυνους τύπους στοιχημάτων, όπως αυτά που αφορούν μια μόνο ενέργεια σε ένα play.

Με αυτά τα βήματα, το NBA δείχνει ότι δεν σκοπεύει να μείνει παθητικό απέναντι στα πρόσφατα σκάνδαλα παράνομου στοιχηματισμού, θέλοντας να εξασφαλίσει ότι οι αγώνες παραμένουν καθαροί και δίκαιοι για παίκτες και φιλάθλους.

πηγή: gazzetta
