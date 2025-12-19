Το Φοίνιξ πήρε το θρίλερ κόντρα στους Γουόριορς με βολή στο 0,4 δευτερόλεπτα
SPORTS
Φοίνιξ Σανς Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Το Φοίνιξ πήρε το θρίλερ κόντρα στους Γουόριορς με βολή στο 0,4 δευτερόλεπτα

Τη νίκη στους Σανς έδωσε η βολή του Γκούντγουιν σχεδόν σε νεκρό χρόνο

Το Φοίνιξ πήρε το θρίλερ κόντρα στους Γουόριορς με βολή στο 0,4 δευτερόλεπτα
Φοβερό ματς τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Φοίνιξ με τους Σανς να είναι εκείνοι που... έκλεψαν τη νίκη με μια βολή του Γκούντγουιν στα 0,4 δευτερόλεπτα που έγραψε το τελικό 99-98 απέναντι στους Γουόριορς.

Με αυτόν τον τρόπο οι νικητές πήγαν στο 15-12, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 13-15.

Golden State Warriors vs Phoenix Suns Full Game Highlights – December 18, 2025 | NBA Season


Από την πλευρά των νικητών ο Μπούκερ τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, ενώ ο Μπρουκς είχε 24 πόντους. Οι ήλιοι είχαν μόλις 19 ασίστ αλλά το πήραν το ματς κόντρα στις 27 των πολεμιστών.

Στον αντίποδα για τους Γουόριορς που χρειάζεται να ξυπνήσουν και να βρουν ρυθμό και νίκες, 31 πόντους είχε ο Μπάτλερ, ενώ ο Κάρι έμεινε στους 15 πόντους αλλά με 3/13 σουτ.

Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης