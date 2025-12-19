Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Το Φοίνιξ πήρε το θρίλερ κόντρα στους Γουόριορς με βολή στο 0,4 δευτερόλεπτα
Το Φοίνιξ πήρε το θρίλερ κόντρα στους Γουόριορς με βολή στο 0,4 δευτερόλεπτα
Τη νίκη στους Σανς έδωσε η βολή του Γκούντγουιν σχεδόν σε νεκρό χρόνο
Φοβερό ματς τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Φοίνιξ με τους Σανς να είναι εκείνοι που... έκλεψαν τη νίκη με μια βολή του Γκούντγουιν στα 0,4 δευτερόλεπτα που έγραψε το τελικό 99-98 απέναντι στους Γουόριορς.
Με αυτόν τον τρόπο οι νικητές πήγαν στο 15-12, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 13-15.
Από την πλευρά των νικητών ο Μπούκερ τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, ενώ ο Μπρουκς είχε 24 πόντους. Οι ήλιοι είχαν μόλις 19 ασίστ αλλά το πήραν το ματς κόντρα στις 27 των πολεμιστών.
Στον αντίποδα για τους Γουόριορς που χρειάζεται να ξυπνήσουν και να βρουν ρυθμό και νίκες, 31 πόντους είχε ο Μπάτλερ, ενώ ο Κάρι έμεινε στους 15 πόντους αλλά με 3/13 σουτ.
Πηγή: gazzetta.gr
