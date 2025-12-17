Κύπελλο ποδοσφαίρου: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός ακολουθούν Λεβαδειακός, ΑΕΚ, ΠΑΟ και πιθανό ντέρμπι αιωνίων στα ημιτελικά
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός ακολουθούν Λεβαδειακός, ΑΕΚ, ΠΑΟ και πιθανό ντέρμπι αιωνίων στα ημιτελικά

Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και ΠΑΟ προκρίθηκαν απευθείας στα προημιτελικά

Κύπελλο ποδοσφαίρου: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός ακολουθούν Λεβαδειακός, ΑΕΚ, ΠΑΟ και πιθανό ντέρμπι αιωνίων στα ημιτελικά
Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός τερμάτισαν στις 4 πρώτες θέσεις της League Phase του Κυπέλλου και έτσι προκρίθηκαν απευθείας στα προημιτελικά. 

Οι ομάδες από το 5 έως το 12 θα δώσουν μονά παιχνίδια για τα 4 εισιτήρια που απομένουν για την φάση των «8». 

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό και όταν μάθουμε την θέση του ΠΑΟΚ θα έχουμε και τα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των νοκ άουτ. 

Στα νοκ άουτ θα παίξουν ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Στα προημιτελικά ο 1ος (Ολυμπιακός) θα παίξει με τον νικητή του 8-9, ο 2ος (Λεβαδειακός) με τον νικητή του 7-10, η 3η (ΑΕΚ) με τον νικητή του 6-11 και ο 4ος (Παναθηναϊκός) με τον νικητή του 5-12. 

Ο Άρης που είναι 5ος το πιθανότερο θα παίξει στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό και ο νικητής θα κοντραριστεί λογικά στα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό. 

Έτσι είναι πιθανό να έχουμε ντέρμπι "αιωνίων" στα ημιτελικά.

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 18-3 12

2. Λεβαδειακός 10-3 12

3. ΑΕΚ 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 6-2 12

------------------------------------------

5. Άρης 6-2 10

6. ΟΦΗ 7-3 9

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

------------------------------------------

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4

11. Παναιτωλικός 5-4 4

12. ΠΑΟΚ 6-6 4

------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-9 4

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1

17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

18. Καβάλα 3-8 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

*ΠΑΟΚ και Μαρκό έχουν αγώνα λιγότερο. 

