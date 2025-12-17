Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο Κλοπ επέλεξε τους τέσσερις κορυφαίους τεχνικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου
Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ επέλεξε τους τέσσερις κορυφαίους προπονητές εξηγώντας γιατί θεωρεί τις μορφές των Κρόιφ, Γκουαρδιόλα, Φέργκιουσον και Σάνκλι ως τα απόλυτα πρότυπα του ποδοσφαιρικού πάγκου
Τους τέσσερις κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στην δική του ποδοσφαιρική εκδοχή του «Mount Rushmore» (το βουνό των Αμερικανών προέδρων), αποκάλυψε ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ κλήθηκε να διαλέξει μόνο τέσσερα ονόματα – και οι επιλογές του συνδυάζουν επιρροή, τίτλους και ποδοσφαιρική φιλοσοφία.
Πρώτος στη λίστα του ήταν ο Γιόχαν Κρόιφ. Ο Κλοπ τον χαρακτήρισε «τον πιο επιδραστικό προπονητή ποδοσφαίρου που έχω ακούσει ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι «ο τρόπος που έβλεπε και καταλάβαινε το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά ασύγκριτος». Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει πόσο βαθιά έχει επηρεάσει ο Ολλανδός τη σύγχρονη ποδοσφαιρική σκέψη, από το “Total Football” μέχρι τις σημερινές τακτικές προσεγγίσεις.
Στη συνέχεια ο Γερμανός κόουτς κατέληξε –χωρίς έκπληξη– στον Πεπ Γκουαρδιόλα. «Ήταν χαρά και τιμή να τον αντιμετωπίζω τόσο συχνά στην καριέρα μου», είπε ο Κλοπ, προσθέτοντας: «Τα πιο δύσκολα παιχνίδια, αλλά με έναν τρόπο αυτά που απόλαυσα περισσότερο, γιατί ήταν και είναι έμπνευση για όλους».
Το τρίτο πρόσωπο στο ποδοσφαιρικό του «μνημείο» είναι μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο Κλοπ έδειξε τον απόλυτο σεβασμό στον Σκωτσέζο θρύλο, ο οποίος σημάδεψε την Premier League και διαμόρφωσε μια ολόκληρη εποχή στο ποδόσφαιρο, όμως τα λόγια του για τον Φέργκιουσον συνοψίζονται περισσότερο στη βαρύτητα του ονόματός του και στην αναμφισβήτητη κληρονομιά που αφήνει.
Για την τέταρτη και τελευταία θέση, ο Κλοπ παραδέχθηκε ότι η επιλογή δεν ήταν εύκολη. Ανέφερε αρχικά τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς και τις εμβληματικές μορφές της Λίβερπουλ, Μπιλ Σάνκλι και Μπομπ Πέισλι. Τελικά, όμως, κατέληξε στον Μπιλ Σάνκλι ως τον άνθρωπο που θα «κλείσει» το δικό του Mount Rushmore. «Ο Κάρλο Αντσελότι είναι στο μυαλό μου, προφανώς. Μπιλ Σάνκλι, Μπομπ Πέισλι, έχω ακούσει τόσα πολλά γι’ αυτούς, ποτέ δεν τους είδα. Αλλά ναι, θέλω να δω τον Μπιλ Σάνκλι στο Mount Rushmore. Αυτό ήταν», τόνισε, συνδέοντας έτσι ακόμη πιο έντονα το όνομά του με την ιστορία της Λίβερπουλ.
Jurgen Klopp names his Mount Rushmore of football managers 🏆 ⛰️ pic.twitter.com/IxNXXuqn8l— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) December 17, 2025
