League Cup, Κάρντιφ-Τσέλσι 1-3: Νέτο και Γκαρνάτσο έστειλαν τους Λονδρέζους στα ημιτελικά, δείτε τα γκολ

Με τον Γκαρνάτσο να σκοράρει δις και τον Νέτο να καθαρίζει στο 82΄, η Τσέλσι βρήκε τη λύση απέναντι στη δυσκατάβλητη Κάρντιφ

Η Τσέλσι «ζορίστηκε» αρκετά απ' την Κάρντιφ της League One στον πρώτο χρονικά προημιτελικό του League Cup Αγγλίας, όμως την κατάλληλη στιγμή είχε τους... ανθρώπους που χρειαζόταν στα πρόσωπα των Αλεχάντρο Γκαρνάτσο και Πέδρο Νέτο, για να πάρει τη νίκη με 3-1 στο "Cardiff City Stadium" και την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης.

Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους κι εκτεταμένο ροτέισον, οι «μπλε» προηγήθηκαν στο 57' με τον Γκαρνάτσο. Ο Τέρνμπουλ στο 75' έφερε το ματς στα ίσα, όμως στο τελευταιο δεκάλεπτο η Τσέλσι βρήκε άλλα δύο γκολ απ' τους Νέτο (82') και Γκαρνάτσο (90+3') και πήρε την πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του League Cup Αγγλίας έχουν ως εξής:

Κάρντιφ-Τσέλσι 1-3
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 17/12
Νιούκαστλ-Φούλαμ 17/12
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 23/12
