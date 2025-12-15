Οι Μπλέιζερς «λύγισαν» τον διαστημικό Κάρι που πέτυχε 12 τρίποντα, δείτε βίντεο
SPORTS
Οι Μπλέιζερς «λύγισαν» τον διαστημικό Κάρι που πέτυχε 12 τρίποντα, δείτε βίντεο

Ο Στεφ Κάρι πέτυχε 48 πόντους με 12 τρίποντα αλλά δεν γλίτωσε τους Γουόριορς από την ήττα με 136-131

Οι Μπλέιζερς επιβλήθηκαν των Γουόριορς με 136-131, με τους Τζέραμι Γκραντ και Σέιντον Σαρπ να σημειώνουν από 35 πόντους έκαστος για το Πόρτλαντ, το οποίο επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες στη regular season.

Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors Highlights | December 14th, 2025


Από την άλλη πλευρά, ο Στεφ Κάρι πέτυχε 48 πόντους με 12 τρίποντα, επίδοση που συνιστά season high, φτάνοντας τους 28 αγώνες με 10+ τρίποντα σε ένα παιχνίδι, γεγονός που τον κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Steph Curry Drops 48 PTS (12 THREES) In Portland | December 14, 2025


Όσον αφορά τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος επέστρεψε στη δράση και ξεκίνησε βασικός, σημείωσε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, κάνοντας όμως και 8 λάθη. Έτσι, το Πόρτλαντ ανέβηκε στο 10-16 ενώ σε ό,τι αφορά τους Γουόριορς, υποχώρησαν στο 13-14.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-31, 61-62, 96-99, 136-131.

