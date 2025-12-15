Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Οι Μπλέιζερς «λύγισαν» τον διαστημικό Κάρι που πέτυχε 12 τρίποντα, δείτε βίντεο
Ο Στεφ Κάρι πέτυχε 48 πόντους με 12 τρίποντα αλλά δεν γλίτωσε τους Γουόριορς από την ήττα με 136-131
Οι Μπλέιζερς επιβλήθηκαν των Γουόριορς με 136-131, με τους Τζέραμι Γκραντ και Σέιντον Σαρπ να σημειώνουν από 35 πόντους έκαστος για το Πόρτλαντ, το οποίο επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες στη regular season.
Από την άλλη πλευρά, ο Στεφ Κάρι πέτυχε 48 πόντους με 12 τρίποντα, επίδοση που συνιστά season high, φτάνοντας τους 28 αγώνες με 10+ τρίποντα σε ένα παιχνίδι, γεγονός που τον κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Όσον αφορά τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος επέστρεψε στη δράση και ξεκίνησε βασικός, σημείωσε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, κάνοντας όμως και 8 λάθη. Έτσι, το Πόρτλαντ ανέβηκε στο 10-16 ενώ σε ό,τι αφορά τους Γουόριορς, υποχώρησαν στο 13-14.
Τα δωδεκάλεπτα: 34-31, 61-62, 96-99, 136-131.
