ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
SPORTS
Πάτρικ Μπέβερλι ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής 14/12 ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να φορέσει τα ασπρόμαυρα

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
5 ΣΧΟΛΙΑ
O ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής 14/12 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του σπουδαίο deal.

Τον Μπέβερλι υποδέχθηκε ο νέος General Manager του ΠΑΟΚ, Νίκος Μπουντούρης, ποζάροντας με το κασκόλ των «ασπρόμαυρων».

Ο Αμερικανός πρώην NBAer θα περάσει την Δευτέρα (15/12) από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Πρόκειται για την τρίτη προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, που αναβάθμισε το ρόστερ του με τις μεταγραφές των Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, οι οποίοι πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους στη νίκη επί του Αμαρουσίου.

Αμφότεροι άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις και ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ για το «διπλό» στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έχει μετρήσει στην καριέρα του 666 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 8.3 πόντους, 3.4 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ.

Κατά τη διάρκεια των 12 χρόνων που έχει περάσει στο NBA έχει φορέσει τις φανέλες των Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς και Μπακς.

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
Κλείσιμο
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι για να υπογράψει στον Δικέφαλο, δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή του


Πηγή:Gazzetta.gr
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης