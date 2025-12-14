Τζένοα - Ίντερ: Σοβαρά επεισόδια στη Γένοβα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, δείτε βίντεο
Τζένοα ΄Ιντερ Serie A Επεισόδια

Επεισόδια μεταξύ των οπαδών της Τζένοα και της Ίντερ σημειώθηκαν πριν την σέντρα στο ματς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί και να πάρουν φωτιά δεκάδες αυτοκίνητα

Ο κακός χαμός έγινε έξω από το «Λουίτζι Φεράρι», πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση Τζένοα - Ίντερ για την 15η στροφή της Serie A.

Περίπου μία ώρα προτού ξεκινήσει το ματς, κατά την άφιξη των λεωφορείων που μετέφεραν τους οπαδούς των Νερατζούρι, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων περίμεναν τους αντιπάλους τους έξω από το γήπεδο, εκεί που σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα. Κροτίδες, καπνογόνα και μπουκάλια εκτοξεύονταν από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα βαν και μία μοτοσικλέτα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ επίσης αρκετά σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Στην προσπάθειά τους να χωρίσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ επίσης η κυκλοφορία στον δρόμο μπροστά από το γήπεδο διακόπηκε.


