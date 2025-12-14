Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Τζένοα - Ίντερ: Σοβαρά επεισόδια στη Γένοβα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, δείτε βίντεο
Επεισόδια μεταξύ των οπαδών της Τζένοα και της Ίντερ σημειώθηκαν πριν την σέντρα στο ματς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί και να πάρουν φωτιά δεκάδες αυτοκίνητα
Περίπου μία ώρα προτού ξεκινήσει το ματς, κατά την άφιξη των λεωφορείων που μετέφεραν τους οπαδούς των Νερατζούρι, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων περίμεναν τους αντιπάλους τους έξω από το γήπεδο, εκεί που σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια.
Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα. Κροτίδες, καπνογόνα και μπουκάλια εκτοξεύονταν από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα βαν και μία μοτοσικλέτα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ επίσης αρκετά σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.
Στην προσπάθειά τους να χωρίσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ επίσης η κυκλοφορία στον δρόμο μπροστά από το γήπεδο διακόπηκε.
Genoa-Inter, situazione molto tesa fuori dallo stadio pic.twitter.com/Dy70gCB1bm— Daniele Mari (@marifcinter) December 14, 2025
Scontri fra tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio. Lanci di fumogeni e incendi, traffico bloccato a Marassi. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due agenti sono rimasti feriti. #ANSA https://t.co/k7TF9k7Npz pic.twitter.com/rAQRzprphy— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 14, 2025
Situazione tesa fuori dal Marassi prima di Genoa-Inter pic.twitter.com/Hdzov3r4E3— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) December 14, 2025
Geniale. Scontri, feriti e traffico in tilt grazie ai tifosi di Genoa e Inter, ma ovviamente l'accesso allo stadio è rimasto aperto. Dopotutto, non si può mica sacrificare il fischio d'inizio per una semplice emergenza di ordine pubblico.— 𝕯𝖊𝖆𝖉𝖕𝖔𝖔𝖗 נј 🦓 𝕏 ㉦ (@DeadpoorJuve) December 14, 2025
Vero Presidente del Senato cartonato? pic.twitter.com/1sJr4bHlc7
Scontri al Ferraris prima di Genoa-Inter: le immagini dei clamorosi danni😱— Sportitalia (@tvdellosport) December 14, 2025
1 camioncino, 1 motorino, 1 macchina e 7 cassonetti dati a fuoco😰🔥
📹 @tancredipalmeri #GenoaInter #Sportitalia pic.twitter.com/DVfCDfcClL
