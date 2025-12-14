«Διαστημικός» ο Ολυμπιακός κέρδισε 105-62 εκτός έδρας το Περιστέρι, βίντεο

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια στο Περιστέρι να αμφισβητήσει την κυριαρχία του μετά το πρώτο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» με 105-62.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν πρώτοι και αήττητοι μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.







Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στην δεύτερη και στην τρίτη περίοδο. Στα δύο δεκάλεπτα δέχθηκε μόλις 21 πόντους από τους «κυανοκίτρινους» και σκόραρε 60, με αποτέλεσμα η διαφορά να «εκτοξευτεί» από το 23-22 της πρώτης περιόδου υπέρ του Περιστερίου Betsson σε 82-44 στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου.









Ο Σάσα Βεζένκοφ σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο 17 πόντους με 7/10 σουτ εντός πεδιάς και πήρε 8 ριμπάουντ. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους με 10/14 σουτ εντός πεδιάς και έκανε νταμπλ νταμπλ με 11 ριμπάουντ.

Τον 30χρονο φόργουορντ των νικητών ακολούθησε σε απόδοση ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος μοίρασε 16 ασίστ – 9 στο πρώτο μέρος – και πέτυχε 8 πόντους με 2/2 τρίποντα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 12/25 τρίποντα, 6 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ από τους γηπεδούχους (14 έναντι 8), ενώ έδωσαν συνολικά 33 ασίστ. Ανάγκασαν το Περιστέρι σε 12 λάθη έναντι 9 δικών τους.

Από τους γηπεδούχους προσπάθησε περισσότερο ο Τάι Νίκολς, ο οποίος σκόραρε 13 πόντους και έκανε 3 κλεψίματα.

Η μέγιστη διαφορά στην συνάντηση ήταν εκείνη των 46 πόντων (102-56) με 1’ και 31’’ να απομένουν για το τέλος, ύστερα από τρίποντο του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου και καλάθι του Φρανκ Νιλικίνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105.



Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.