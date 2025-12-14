«Διαστημικός» ο Ολυμπιακός κέρδισε 105-62 εκτός έδρας το Περιστέρι, βίντεο
SPORTS
Basket League Περιστέρι Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας

«Διαστημικός» ο Ολυμπιακός κέρδισε 105-62 εκτός έδρας το Περιστέρι, βίντεο

Με κορυφαίο τον Τόμας Γουόκαπ ο Ολυμπιακός έκανε το 10 στα 10 στη Basket League

«Διαστημικός» ο Ολυμπιακός κέρδισε 105-62 εκτός έδρας το Περιστέρι, βίντεο

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια στο Περιστέρι να αμφισβητήσει την κυριαρχία του μετά το πρώτο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» με 105-62.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν πρώτοι και αήττητοι μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.


Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στην δεύτερη και στην τρίτη περίοδο. Στα δύο δεκάλεπτα δέχθηκε μόλις 21 πόντους από τους «κυανοκίτρινους» και σκόραρε 60, με αποτέλεσμα η διαφορά να «εκτοξευτεί» από το 23-22 της πρώτης περιόδου υπέρ του Περιστερίου Betsson σε 82-44 στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου.



Ο Σάσα Βεζένκοφ σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο 17 πόντους με 7/10 σουτ εντός πεδιάς και πήρε 8 ριμπάουντ. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους με 10/14 σουτ εντός πεδιάς και έκανε νταμπλ νταμπλ με 11 ριμπάουντ.

Τον 30χρονο φόργουορντ των νικητών ακολούθησε σε απόδοση ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος μοίρασε 16 ασίστ – 9 στο πρώτο μέρος και πέτυχε 8 πόντους με 2/2 τρίποντα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 12/25 τρίποντα, 6 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ από τους γηπεδούχους (14 έναντι 8), ενώ έδωσαν συνολικά 33 ασίστ. Ανάγκασαν το Περιστέρι σε 12 λάθη έναντι 9 δικών τους.

Από τους γηπεδούχους προσπάθησε περισσότερο ο Τάι Νίκολς, ο οποίος σκόραρε 13 πόντους και έκανε 3 κλεψίματα.

Η μέγιστη διαφορά στην συνάντηση ήταν εκείνη των 46 πόντων (102-56) με 1’ και 31’’ να απομένουν για το τέλος, ύστερα από τρίποντο του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου και καλάθι του Φρανκ Νιλικίνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα. 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης