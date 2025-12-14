Στάζει μέλι για τον Γουόκαπ ο Μπαρτζώκας: Είναι η επιτομή του πλέι μέικερ, βίντεο

Ολυμπιακός μετά την ήττα στην Βαρκελώνη επέστρεψε δυναμικά στη Basket League κερδίζοντας εκτός έδρας με 105-62 το Περιστέρι.Η ομάδα του Πειραιά έκανε το 10χ10 στο πρωτάθλημα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποθεώνει στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ τον Τόμας Γουόκαπ.



Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Κάναμε μία σοβαρή εμφάνιση. Είναι δύο οι αιτίες. Η πρώτη είναι ότι σεβόμαστε το Περιστέρι. Είναι η τέταρτη ομάδα στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δεν μπήκαμε για να κάνουμε περίπατο».

Για τον Γουόκαπ είπε: «Ο Τόμας είναι η επιτομή του playmaker. Δεν είναι μόνο ότι είχε16 ασίστ. Σε 20 λεπτά που έπαιξε. Αλλά γενικά το πως κατεύθυνε το παιχνίδι. Πως έβαζε όλους τους παίκτες μέσα στο επιθετικό παιχνίδι και τι άμυνα έπαιξε, νομίζω το ξέρουν όλοι. Αν περιμένουμε να το κάνει σε 90 παιχνίδια το χρόνο, αποκλείεται. Κανένας παίκτης δεν το κάνει. Αλλά είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και το ξέρετε όλοι».

Όσο για το δικό του ρεκόρ συμμετοχών στον πάγκο του Ολυμπιακού σημείωσε: «Είναι πολύ τιμητικό αλλά καλύτερα να μιλήσουμε όταν τελειώσει η θητεία μου στον Ολυμπιακό. Να αξιολογήσουμε τότε τα πράγματα. Στον Ολυμπιακό το μόνο που μετράει δεν είναι τα προσωπικά ρεκόρ, αλλά οι τίτλοι και οι επιτυχίες».









