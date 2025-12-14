Ολυμπιακός: Έπιασε τον Ιωαννίδη στην κορυφή του πίνακα με τους περισσότερους αγώνες στο πρωτάθλημα ο Μπαρτζώκας
Ολυμπιακός Γιάννης Ιωαννίδης Basket League Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πλέον 208 αγώνες στη Basket League όσους και ο «Ξανθός»

Ιστορία έγραψε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι ο Γιώργος Μπαρτζώκας. 

Το ματς αυτό ήταν το 208ο του στον πάγκο των ερυθρολεύκων στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League και έπιασε στην κορυφή της σχετικής λίστας τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη. 

Στις  14 Νοεμβρίου είχε ισοφαρίσει την επίδοση του Φαίδωνα Ματθαίου (205 ματς) ενώ την επόμενη Κυριακή στο εντός έδρας παιχνίδι (13:00) με τον Κολοσσό Ρόδου θα φτάσει τους 209 και θα είναι μόνος στην κορυφή.

