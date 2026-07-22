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Διέρρηξαν σπίτι στον Βόλο όσο οι ιδιοκτήτες έλειπαν διακοπές, πήραν ακόμη και τις προστατευτικές πόρτες των ρολογιών του ρεύματος
Διέρρηξαν σπίτι στον Βόλο όσο οι ιδιοκτήτες έλειπαν διακοπές, πήραν ακόμη και τις προστατευτικές πόρτες των ρολογιών του ρεύματος
Κάμερες κατέγραψαν καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών
Αναστάτωση έχει προκαλέσει νέο περιστατικό διάρρηξης στην περιοχή του Αναύρου στον Βόλο, όπου άγνωστοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών, οι οποίοι βρίσκονταν στο εξοχικό τους για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Οι δράστες σύμφωνα με το thenewspaper.gr, φέρεται να έδρασαν με άνεση, ερευνώντας εξονυχιστικά όλους τους χώρους του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο, αναζητώντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησαν πίσω τους εικόνα πλήρους αναστάτωσης, καθώς ανέτρεψαν και άνοιξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν πολύτιμα αντικείμενα.
Ωστόσο, δεν υπολόγισαν ότι το σπίτι διέθετε σύστημα καμερών ασφαλείας. Οι κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις τους μέσα στο διαμέρισμα, με το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό να βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι ζημιές δεν περιορίστηκαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Κατά την αποχώρησή τους, οι διαρρήκτες προκάλεσαν επιπλέον φθορές στην πολυκατοικία, αφαιρώντας ακόμη και τις αλουμινένιες προστατευτικές πόρτες που κάλυπταν τα ρολόγια της ΔΕΗ, προκαλώντας πρόσθετη ταλαιπωρία στους ενοίκους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σημαντικά την έρευνα, καθώς τα πρόσωπα των υπόπτων φέρονται να έχουν αναγνωριστεί από το υλικό των καμερών ασφαλείας και βρίσκονται στα ίχνη τους.
Το νέο περιστατικό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία των κατοίκων του Αναύρου, οι οποίοι κάνουν λόγο για διαδοχικά «χτυπήματα» διαρρηκτών το τελευταίο διάστημα και ζητούν εντονότερη αστυνομική παρουσία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν πολλά σπίτια μένουν προσωρινά χωρίς τους ιδιοκτήτες τους.
Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Οι δράστες σύμφωνα με το thenewspaper.gr, φέρεται να έδρασαν με άνεση, ερευνώντας εξονυχιστικά όλους τους χώρους του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο, αναζητώντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησαν πίσω τους εικόνα πλήρους αναστάτωσης, καθώς ανέτρεψαν και άνοιξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν πολύτιμα αντικείμενα.
Ωστόσο, δεν υπολόγισαν ότι το σπίτι διέθετε σύστημα καμερών ασφαλείας. Οι κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις τους μέσα στο διαμέρισμα, με το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό να βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι ζημιές δεν περιορίστηκαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Κατά την αποχώρησή τους, οι διαρρήκτες προκάλεσαν επιπλέον φθορές στην πολυκατοικία, αφαιρώντας ακόμη και τις αλουμινένιες προστατευτικές πόρτες που κάλυπταν τα ρολόγια της ΔΕΗ, προκαλώντας πρόσθετη ταλαιπωρία στους ενοίκους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σημαντικά την έρευνα, καθώς τα πρόσωπα των υπόπτων φέρονται να έχουν αναγνωριστεί από το υλικό των καμερών ασφαλείας και βρίσκονται στα ίχνη τους.
Το νέο περιστατικό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία των κατοίκων του Αναύρου, οι οποίοι κάνουν λόγο για διαδοχικά «χτυπήματα» διαρρηκτών το τελευταίο διάστημα και ζητούν εντονότερη αστυνομική παρουσία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν πολλά σπίτια μένουν προσωρινά χωρίς τους ιδιοκτήτες τους.
Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
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