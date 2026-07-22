Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Έσβησε η φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου στη λίμνη Βουλιαγμένης
Έσβησε η φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου στη λίμνη Βουλιαγμένης
Κάηκαν 5 στρέμματα ξερά χόρτα
Συναγερμός μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής του Κλιμακίου Περαχώρας και εθελοντικές ομαδες Λουτρακίου και ΣΔΑΚ Διγενής, το μικτό περίπολο του στρατού και μια ιδιωτική υδροφόρα. Από την πυρκαγιά κάηκαν 5 στρέμματα με ξερά χόρτα.
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής του Κλιμακίου Περαχώρας και εθελοντικές ομαδες Λουτρακίου και ΣΔΑΚ Διγενής, το μικτό περίπολο του στρατού και μια ιδιωτική υδροφόρα. Από την πυρκαγιά κάηκαν 5 στρέμματα με ξερά χόρτα.
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