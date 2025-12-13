Συγκινημένος ο Σαλάχ μπροστά στις εξέδρες του «Άνφιλντ», φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του
Ο Αιγύπτιος σταρ πρωταγωνίστησε στον αγώνα απέναντι στην Μπράιτον και αποθεώθηκε από τον κόσμο της Λίβερπουλ
Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Μοχάμεντ Σαλάχ στο φινάλε της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μπράιτον στο «Άνφιλντ».
Ο Αιγύπτιος επέστρεψε στην αποστολή των «κόκκινων» μετά την απουσία του από το παιχνίδι με την Ίντερ, περνώντας ως αναγκαστική αλλαγή στο 26ο λεπτό στη θέση του τραυματία Τζο Γκόμες. Η παρουσία του στο ματς ήταν εντυπωσιακή, με τον Σαλάχ να πρωταγωνιστεί για την ομάδα του, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες, ενώ είχε καθοριστική συμβολή στο 2-0, σερβίροντας το τέρμα στον Εκιτικέ.
Η εμφάνισή του ήρθε μπροστά στο κοινό της Λίβερπουλ, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις που είχαν προκαλέσει συζητήσεις για το μέλλον του στον σύλλογο και τη σχέση του με τον προπονητή, Άρνε Σλοτ.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Σαλάχ έμεινε τελευταίος στον αγωνιστικό χώρο, χειροκροτώντας τους φιλάθλους, οι οποίοι ανταπέδωσαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Ο ίδιος έδειχνε το σημείο της καρδιάς του και άγγιζε το έμβλημα της Λίβερπουλ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο.
Τα πλάνα της τηλεοπτικής κάμερας τον κατέγραψαν εμφανώς συγκινημένο, με δάκρυα στα μάτια, γεγονός που πυροδότησε νέα σενάρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το μέλλον του, λίγο πριν την αναχώρησή του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Mo Salah applauds the Kop with a smile on his face after a week filled with speculation on his future. pic.twitter.com/nYz2uuAzGK— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 13, 2025
