Λίβερπουλ: Πέρασε ως αλλαγή στο 26΄του αγώνα με τη Μπράιτον και αποθεώθηκε στο Άνφιλντ ο Σαλάχ, βίντεο
Ο Μο Σαλάχ πήρε τη θέση του τραυματία Τζο Γκόμεζ
Μο Σαλάχ η επιστροφή!
Έμεινε για δέκα ημέρες εκτός αγώνων και επέστρεψε στο ματς της Λίβερπουλ με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος.
Στο 26' ο Τζο Γκόμεζ ζήτησε αλλαγή και ο Άρνε Σλοτ αν και αυτός που βγήκε λόγω τραυματισμού ήταν αμυντικός πέρασε στο παιχνίδι τον Σαλάχ και τον έβαλε στο δεξί φτερό της επίθεσης.
Όταν το Άνφιλντ κατάβαλε ότι θα περάσει στο ματς ο Σαλάχ ο κόσμος σηκώθηκε και τον αποθέωσε αφού είναι και θα είναι ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ στην τελευταία δεκαετία.
Θυμίζουμε ο Σαλάχ αγωνίστηκε τελευταία φορά ως αλλαγή στο παιχνίδι της 3ης Δεκεμβρίου με τη Σάντερλαντ και στη συνέχεια έμεινε στον πάγκο για το ματς με τη Λιντς και εκτός αποστολής για εκείνο με την Ίντερ.
Mo Salah receives a large round of applause from the Liverpool fans as he enters the pitch following Joe Gomez’s injury 👏👏👏 pic.twitter.com/LE2TX6Ewqj— george (@StokeyyG2) December 13, 2025
Mo Salah has checked in for Liverpool after Joe Gomez came off with an injury 👀 pic.twitter.com/MZ5YUENYcJ— ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2025
