Λίβερπουλ: Πέρασε ως αλλαγή στο 26΄του αγώνα με τη Μπράιτον και αποθεώθηκε στο Άνφιλντ ο Σαλάχ, βίντεο
SPORTS
Μο Σαλάχ Λίβερπουλ Premier League Μπράιτον

Λίβερπουλ: Πέρασε ως αλλαγή στο 26΄του αγώνα με τη Μπράιτον και αποθεώθηκε στο Άνφιλντ ο Σαλάχ, βίντεο

Ο Μο Σαλάχ πήρε τη θέση του τραυματία Τζο Γκόμεζ

Λίβερπουλ: Πέρασε ως αλλαγή στο 26΄του αγώνα με τη Μπράιτον και αποθεώθηκε στο Άνφιλντ ο Σαλάχ, βίντεο
Μο Σαλάχ η επιστροφή! 

Έμεινε για δέκα ημέρες εκτός αγώνων και επέστρεψε στο ματς της Λίβερπουλ με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος.

Στο 26' ο Τζο Γκόμεζ ζήτησε αλλαγή και ο Άρνε Σλοτ αν και αυτός που βγήκε λόγω τραυματισμού ήταν αμυντικός πέρασε στο παιχνίδι τον Σαλάχ και τον έβαλε στο δεξί φτερό της επίθεσης. 

Όταν το Άνφιλντ κατάβαλε ότι θα περάσει στο ματς ο Σαλάχ ο κόσμος σηκώθηκε και τον αποθέωσε αφού είναι και θα είναι ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ στην τελευταία δεκαετία. 

Θυμίζουμε ο Σαλάχ αγωνίστηκε τελευταία φορά ως αλλαγή στο παιχνίδι της 3ης Δεκεμβρίου με τη Σάντερλαντ και στη συνέχεια έμεινε στον πάγκο για το ματς με τη Λιντς και εκτός αποστολής για εκείνο με την Ίντερ. 

Κλείσιμο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης