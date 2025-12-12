Ολυμπιακός: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μόντε Μόρις
SPORTS
Ολυμπιακός Μόντε Μόρις

Ολυμπιακός: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μόντε Μόρις

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ έρχεται στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μόντε Μόρις
Την Κυριακή (09:55) αναμένεται στην Αθήνα ο Μόντε Μόρις.

Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού ξεκινήσει το ταξίδι του από το Ντιτρόιτ και μέσω Νέας Υόρκης αναμένεται να φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας. 

Ο Μόρις θα κάνει ιατρικές εξετάσεις και θα ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία με τη νέα του ομάδα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την επόμενη εβδομάδα εντός έδρας την Βαλένθια (16/12 στις 21:15) και την Βιλερμπάν (19/12 στις 21:15).

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, γεννημένος το 1995, με θητεία στο NBA σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Σανς, Τίμπεργουλβς είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για να καλύψει το κενό που υπάρχει μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Πέισερς και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

