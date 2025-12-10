Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Σπουδαία κίνηση από τον Ολυμπιακό: Ο NBAer Μόντε Μόρις ντύθηκε στα ερυθρόλευκα, η επίσημη ανακοίνωση
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν
Μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και επίσημα είναι ο Μόντε Μόρις.
Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, γεννημένος το 1995, με θητεία στο NBA σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Σανς, Τίμπεργουλβς είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για να καλύψει το κενό που υπάρχει μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Πέισερς και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.
Το who is who
Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
• 2017–2022 Denver Nuggets
• 2022–2023 Washington Wizards
• 2023–2024 Detroit Pistons
• 2023-2024 Minnesota Timberwolves
• 2024–2025 Phoenix Suns
• 2025 Indiana Pacers
Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε ατομικό επίπεδο
• First-Team All-Big 12 (2017)
• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)
