Ολυμπιακός Μόντε Μόρις NBA

Σπουδαία κίνηση από τον Ολυμπιακό: Ο NBAer Μόντε Μόρις ντύθηκε στα ερυθρόλευκα, η επίσημη ανακοίνωση

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν

Μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και επίσημα είναι ο Μόντε Μόρις. 

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, γεννημένος το 1995, με θητεία στο NBA σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Σανς, Τίμπεργουλβς είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για να καλύψει το κενό που υπάρχει μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Πέισερς και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Monte Morris 2024-2025 Season Highlights and Best Plays | Phoenix Suns


Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Monte Morris: Best of 2023-24 Season


Το who is who

Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες
• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
• 2017–2022 Denver Nuggets
• 2022–2023 Washington Wizards
• 2023–2024 Detroit Pistons
• 2023-2024 Minnesota Timberwolves
• 2024–2025 Phoenix Suns
• 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο
• First-Team All-Big 12 (2017)
• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)


