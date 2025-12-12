Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Με τις ευλογίες του Μεντιλίμπαρ ο Ρούμπιο προπονητής στον Ολυμπιακό Β'
Μεντιλίμπαρ και Ρούμπιο συνεργάστηκαν στην Βαγιαδολίβ
Ο Άλβαρο Ρούμπιο είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Ρομέν Πιτό στον πάγκο του Ολυμπιακού Β' ο οποίος συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2.
Ο Ισπανός που αντικατέστησε τον Γάλλο πήγε στον Ολυμπιακό με τις ευλογίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο οποίος τον είχε παίκτη στην Βαγιαδολίδ.
Ο 46χρονος Ρούμπιο ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Βαγιαδολίδ Β' και έφτασε έως την πρώτη ομάδα το 2025.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, Álvaro Rubio, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Β’ ομάδας.
Γεννημένος στη La Rioja, στις 18 Απριλίου 1979, πέρασε σχεδόν όλη του την πορεία στη Real Valladolid. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 310 παιχνίδια με τον ισπανικό σύλλογο από το 2006 έως το 2016. Το 2017 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο ίδιο κλαμπ, περνώντας από τα τμήματα υποδομής, από τη δεύτερη ομάδα και από το προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, φτάνοντας να εκτελέσει και χρέη head coach.
Βοηθός του στον Ολυμπιακό Κ23 αναλαμβάνει ο Ισπανός Victor Cuadrillero Martinez, με τον οποίο συνυπήρξαν στη Real Valladolid.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τους καλωσορίζει και τους εύχεται καλή επιτυχία.
