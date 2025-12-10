Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ο Ζέεντορφ προκαλεί τον Σλοτ για την υπόθεση Σαλάχ: «Θα τον επαναφέρεις;»
Διάλογος με ένταση μεταξύ των δύο Ολλανδών - Ο προπονητής της Λίβερπουλ αρνήθηκε να απαντήσει για το μέλλον του Αιγύπτιου, μετά τη νίκη επί της Ίντερ
Η νίκη της Λίβερπουλ με 1-0 επί της Ίντερ στο Μιλάνο για το Champions League πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς το θέμα του Μοχάμεντ Σαλάχ κυριάρχησε στη συνέντευξη του Άρνε Σλοτ στο Amazon Prime, με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Κλάρενς Ζέεντορφ, να τον προκαλεί ευθέως.
Ο Σαλάχ είχε μείνει να προπονείται μόνος στο Μέρσεισαϊντ μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του, και ο Σλοτ, παρά τη σημαντική νίκη, κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πίεση των αναλυτών.
Ο Σλοτ προσπάθησε αρχικά να μετατοπίσει το ενδιαφέρον στην απόδοση της ομάδας του:
«Νομίζω ότι απόψε όλα θα έπρεπε να αφορούν αυτό που κάναμε εδώ, σε ένα τέτοιο γήπεδο, κόντρα στην Ίντερ, κερδίζοντας. Όλη η προσοχή θα έπρεπε να είναι σε αυτό απόψε. Μπορώ να καταλάβω πλήρως αν την Παρασκευή στη συνέντευξη Τύπου όλες οι ερωτήσεις θα είναι για τον Μο, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες αξίζουν τώρα να μιλήσουμε γι' αυτούς».
Σέεντορφ: «Έχεις την πρόθεση να τον επαναφέρεις;»
Ο Ζέεντορφ, τον πίεσε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για την επίλυση του ζητήματος ανήκει στον προπονητή:
«Δεν συμφωνώ ακριβώς σε αυτό. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για εσάς και τον Μο Σαλάχ... Έχεις την πρόθεση να τον επαναφέρεις; Είναι η άποψή μας, θα ήθελα πολύ να συμβεί αυτό, γιατί όλοι κάνουν λάθη στη ζωή. Τα πράγματα συμβαίνουν και πρέπει πάντα να έχεις αυτό το πνεύμα (του διαλόγου)».
Ο Σλοτ απάντησε αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς ότι η πρωτοβουλία πρέπει να ξεκινήσει από τον παίκτη: «Εντάξει, λες ότι όλοι κάνουν λάθη στη ζωή, οπότε το πρώτο πράγμα θα πρέπει να είναι: ο παίκτης νομίζει ότι έχει κάνει λάθος επίσης;»
Η στιχομυθία συνεχίστηκε, με τον Ζέεντορφ να ρωτά «πώς θα το μάθετε αν δεν μιλήσετε μαζί του;», για να λάβει την απάντηση: «Δεν είπα ότι δεν θα μιλήσω μαζί του, είπα απλώς ότι η προσοχή τώρα πρέπει να είναι στους παίκτες. Το επόμενο ερώτημα είναι: ποιος πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση, εγώ ή εκείνος;».
Ο Ζέεντορφ, παρότι διατήρησε χαμηλούς τόνους, ήταν σαφής: «Πιστεύω ότι η ομάδα, ο σύλλογος και ο προπονητής, όταν ένας παίκτης είναι πληγωμένος για οποιονδήποτε λόγο – σωστό ή λάθος – οφείλουν να κάνουν το πρώτο βήμα και να ανοίξουν την πόρτα, ώστε να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτή ήταν η άποψή μου». Ο Σλοτ έκλεισε τη συζήτηση με ένα χαμόγελο και τη φράση: «ΟΚ, αυτή είναι η γνώμη σας!».
That Seedorf interview with Arne Slot 👏 pic.twitter.com/BGq3EgjxKi— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 10, 2025
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
