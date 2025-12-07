ESPN για Αντετοκούνμπο: Εάν ο Γιάννης ζητήσει να πάει στους Lakers, αυτό θα γίνει
SPORTS
NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο Λος Άντζελες Λέικερς

ESPN για Αντετοκούνμπο: Εάν ο Γιάννης ζητήσει να πάει στους Lakers, αυτό θα γίνει

Το ESPN αναφέρει πως θα ήταν μια δύσκολη διαδικασία στην οποία θα πρέπει να εμπλακεί και τρίτη ομάδα εκτός από τους Μπακς και τους Λέικερς

ESPN για Αντετοκούνμπο: Εάν ο Γιάννης ζητήσει να πάει στους Lakers, αυτό θα γίνει
Οι Πίστονς υποχρέωσαν τους Μπακς στην 10η ήττα τους στους τελευταίους 12 αγώνες της regular season, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμένει νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, ενώ τα «Ελάφια» συνεχίζουν από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.

Ο Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί σε διάφορα σενάρια ανταλλαγής και ο αναλυτής του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στους Λέικερς:

«Αν ο Γιάννης πει στους Μπακς "ανταλλάξτε με στους Λέικερς", θα γίνει Λέικερ. Αλλά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν μπορούν να κερδίσουν έναν πόλεμο προσφορών με άλλες ομάδες. Αλλά αν ο Γιάννης πει "κάντε με Laker", ναι, υπάρχει μια συμφωνία που θα μπορούσε να συμβεί… Θα ήταν μια μακρά διαδικασία για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν θα ήταν αδύνατο. Αν δεν πει τίποτα ο Γιάννης, αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή», ανέφερε σχετικά.

Και πρόσθεσε: «Οι Λέικερς θα χρειάζονταν μάλλον μια τρίτη ομάδα να εμπλακεί στην ανταλλαγή, αφού οι Μπακς δεν έχουν τον έλεγχο των τριών επόμενων picks τους στο ντραφτ. Μπορείς να βάλεις στην ανταλλαγή μια τρίτη ομάδα που θα προσφέρει pick; Οι Λέικερς έχουν επίσης κάποια συμβόλαια που λήγουν».

Πηγή: www.gazzetta.gr

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Το χριστουγεννιάτικο κανάλι-θεσμός της COSMOTE TV επιστρέφει δυναμικά

Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών - Με πάνω από 130 ταινίες για όλη την οικογένεια και περισσότερες από 25 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης